Ihr Herz schlägt für den Jugendtreff

Man weiss sogleich, wer hier den Ton angibt, betritt man die Räumlichkeiten des Jugendtreffs in der alten Hutfabrik in Hüntwangen. Zehn Kinder rennen um einen Tischtennistisch herum und spielen alle gegen alle. Der Lärmpegel ist dementsprechend hoch. Doch dies stört niemanden. Denn genau so soll es im Jugendtreff sein. «Ein Ort, wo Kinder und Jugendliche sein können, wie sie sind», betont auch Raphael Baumann, der Leiter des Jugendtreffs.

Raphi, wie er von den Kids genannt wird, arbeitet 20 Prozent für den Treff und ist für den Betrieb zuständig. Er sorgt dafür, dass alles für die Kinder bereit steht, und erstellt auch das Quartalsprogramm. Heute ist Spielnachmittag. «Ab und zu mach ich mit, wenn das die Kinder wünschen oder sie mich herausfordern. Ansonsten dürfen sie machen, was sie wollen.»

Und dieses Angebot wird rege genutzt. Zwei Mädchen spielen gerade einen Match am Töggelikasten, währenddessen sich zwei Jungs an der Spielkonsole gegeneinander messen. Überhaupt hat es diese Spielkonsole in sich. Denn kurze Zeit später haben vier Mädchen diese sogenannte Wii-Konsole für sich erobert und tanzen singend und jauchzend vor dem Bildschirm die Tanzschritte nach – ein Heidenspass.

Felicitas (11) findet es denn auch einfach toll, sich hier austoben zu dürfen. «Es hat viele Kinder hier, mit denen man etwas machen kann, und der Leiter ist super», sagt sie lachend. Und Samira (12), die schon seit zwei Jahren in die alte Hutfabrik kommt, geniesst die Nachmittage, wo ­Raphi für alle Crêpes macht.

Jugendtreff soll erhalten bleiben

Ermöglicht wird dieses Angebot durch den Verein Jugendtreff Fabrik, der bereits seit 1997 besteht. Seit 2013 wird er profes­sionell betreut. «Früher hat dies noch der Vorstand selber gestemmt», erklärt die Vereinspräsidentin, Claudia Meier. Sie ist zusammen mit Sarah Staub und Sascha Kägi ganz neu in den Vorstand gekommen. Der alte Vorstand hatte schon lange keine eigenen Kinder mehr, die den Treff besuchten. Und das ist denn auch die Motivation der drei Frauen. «Wir wollten, dass der Jugendtreff erhalten bleibt, auch für unsere eigenen Kinder», sagt Claudia Meier. Die Mitglieder des Vereins sind mehrheitlich Eltern von Kindern, die vom Jugendtreff profitieren. Ziel des Vorstandes wäre es, noch mehr Väter und Mütter von einer Mitgliedschaft zu überzeugen. Selbstverständlich aber dürfen alle Kinder und Jugendlichen der Schule Unteres Rafzerfeld (SUR) das ­Angebot nutzen.

Und es wird rege genutzt. «Durchschnittlich sind 15 bis 20 Kinder am Mittwochnachmittag hier. Und am Mittwoch- oder Freitagabend kommen ebenso viele Jugendliche», bestätigt ­Jugendtreff-Leiter Raphael Baumann. Abends gäbe es dann eher weniger Programm. Manchmal koche man gemeinsam oder die Jungen ‹chillen› einfach etwas. «Die Räumlichkeiten sind ein Treffpunkt für die jungen Leute. Wir haben viele gemütliche Sitzgelegenheiten und die Kids sollen auch einfach mal nur herumsitzen und sich unterhalten dürfen», findet Baumann.

Der Treff kann auch gemietet werden

«Der Betrieb läuft gut», sagt auch Claudia Meier. «Bestehendes wie der Verpflegungsstand beim kommenden Fasnachtsball oder am Weihnachtsmarkt sollen bleiben. Dennoch planen wir einige kleine Änderungen. So lancieren wir gerade einen Internetauftritt und wollen auch Projekte mit der SUR starten.» Und sie hofft, dass der Verein noch lange in den Räumlichkeiten der alten Hutfabrik bleiben darf. Man kann sie übrigens auch mieten. «Dies würde etwas Geld in die Kasse bringen.» Die Gemeinden unterstützen zwar den Verein, dennoch ist er auf Sponsoren und Gönner ­angewiesen. ()