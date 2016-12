Im Jakobstal tut sich was, aber Schandfleck bleibt vorerst

Der Anblick von Baumaschinen im Bülacher Jakobstal lässt viele hoffen. Endlich scheint es vorwärtszugehen, die Ruinen der alten Spinnerei dürften verschwinden. Denn gleich davor, am Stadtrand von Bülach beim Autobahn­anschluss Höri, ist ein Bauplatz entstanden.Doch beim Architekturbüro des Grundbesitzers Oskar Meier in Bülach winkt man ab. Die eigenen Pläne für eine neue Überbauung seien noch nicht so weit gediehen, dass man selbst Baumaschinen auffahren lasse. «Betreffend unserem Baugesuch hat sich nichts Neues ergeben», heisst es auf Anfrage. Und weiter: «Wir sind in Abklärungen bezüglich des Hochwasserschutzes auf diesem Grundstück.» Die Hoffnungen, dass aus der abgefackelten, versprayten und dem Zerfall preisgegebenen Spinnerei nun endlich etwas Ansehnliches entstehen würde, ist damit – zumindest für den Moment – begraben.

Was aber steckt hinter der jüngsten Betriebsamkeit auf dem Bauplatz neben den Ruinen an der Glatt? Einen Hinweis liefert der Grundbesitzer gleich selbst: «Die Aktivitäten im Jakobstal hängen aus unserer Sicht mit dem Strassenbau des Kantons zusam­men.»

Bauplatz für A51-Sanierung

Die definitive Auflösung folgt vom Tiefbauamt des Kantons Zürich. Dort wird von der Kommunikationsstelle bestätigt, dass im Jakobstal einer von drei Installationsplätzen für die Sanierung der Flughafenautobahn A51 eingerichtet worden sei.

Was genau und vor allem wann aus den Ruinen der Baumwollspinnerei etwas Neues entstehen kann, ist also weiterhin unklar. Die historische Fabrikanlage wurde 1865 eröffnet und bis 1982 betrieben. Kurz darauf hatte der Bülacher Architekt Oskar Meier das 52 000 Quadratmeter grosse Fabrikareal übernommen. Es stand einst unter kantonalem Denkmalschutz, bis es 2012 wieder aus dem Inventar entlassen wurde, da es inzwischen nichts mehr zu schützen gibt. (Zürcher Unterländer)