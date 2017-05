In Rüdlingen geht ein Bootsmotorendieb um

Eine Frau meldete am Mittwochmorgen, dass ihr Boot motor- und führerlos bei der Einwasserungsstelle in der Nähe der Brücke in Eglisau ZH im Rhein gefunden worden sei. Eigentlich hätte es an einem Pfahl im alten Rhein bei Rüdlingen angekettet sein sollen.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben daraufhin, dass in der Nacht auf Mittwoch noch bei zwölf weiteren Booten die Motoren entwendet worden sind. Alle Schiffe waren ebenfalls an Pfählen im Rhein bei Rüdlingen angebunden.

Von einem Boot wurde zudem eine Wasserpumpe gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Täter das Diebesgut mit dem vorgefundenen Motorboot zur Ein- beziehungsweise Auswasserungsstelle beim Rheinparkplatz Rüdlingen transportiert und dort auf ein Fahrzeug umgeladen haben. (mcp/sda)