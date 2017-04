Indoor-Hanfanlagen ausgehoben und vier Personen verhaftet

Gleich zwei Wohnungen in Wallisellen genossen in letzter Zeit spezielle Aufmerksamkeit durch die Kantonspolizei Zürich. Nach Ermittlungen bestand der Verdacht, dass sich in beiden Wohnungen Indoor-Hanfanlagen befinden könnten.

Bei der Durchsuchung der Liegenschaften stiessen die Polizisten dann auf zwei Hanfanlagen mit je rund 500 Pflanzen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Die technischen Einrichtungen sowie die Pflanzen seien konfisziert und fachgerecht entsorgt worden.

Vier Schweizer im Alter zwischen 24 und 32 Jahren wurden verhaftet. Gegen sie wurde wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland rapportiert. (mcp)