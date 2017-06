Isabella Schmid flutet die Kammerspiele

Thema Nazionalsozialismus. Wenn die Schüler etwas sagen wollen, haben sie nebens Pult zu stehen. Jede Antwort beginnt mit «Mister Ross», und darf danach nur drei Worte enthalten. Da ist Disziplin. Ehre. Gemeinschaft. Und da ist Energie. «Ich sag euch, der kriegt uns noch in den Griff», sagt Schülerin Janet nach der Stunde – «Endlich hat das Chaos ein Ende», findet Andrea.

Ob Morthon Rhues Romanfassung von 1981, die Filmfassung von 2007 oder eben die Bühnenfassung – «Die Welle» ist ein Stoff mit starkem, energiegeladenem Potenzial (siehe Kasten). Die Zürcher Schauspielerin Isabella Schmid hat das Theaterstück mit Studentinnen ihrer eigenen Theaterschule BellAcademia in Köln 2016 in Deutschland aufgeführt – und jetzt bringt sie die Produktion für vier Tage in die Kammerspiele Seeb. Auf der Bühne stehen durchgehend 14- bis 22-Jährige aus dem Fortgeschrittenen-Kursus.

«Gerade dass wir das Stück ausschliesslich mit jungen Schauspielern umsetzen, hat letztes Jahr für viel Rückmeldungen gesorgt», sagt Schmid. «Zur einen oder anderen kritischen Frage, ja. Aber wir haben auch schnell merken dürfen, wie gut wir damit ein junges Publikum erreichen können.» Am Ende berühre das Stück auch Erwachsene umso mehr, gerade weil junge Menschen auf der Bühne stünden.

Grosse Anpassungen an der Bühnenfassung hat Schmid nach eigenen Angaben nicht vorgenommen, «nicht nötig», sagt sie. Zum einen gehöre «Die Welle» ja auch an der Schweizer Oberstufe zum Standard-Schulrepertoire im Deutschunterricht, da sei der Wiedererkennungseffekt immer sofort da.

Und zeitlos sei der Stoff ohnehin. «Ich bin selber Fan des FC Köln – wenn man da ins Stadion fährt und über alle Ränge hinweg dieser eine Fangesang erklingt, dann ist das ein wahnsinniges Gefühl – und dann muss man aufpassen, dass man das Hirn einschaltet und auch sagen kann: Stopp! Genau darum geht es auch in diesem Stück: Wenn 14 Jugendliche auf der Bühne gleichzeitig aeinen Spruch rufen, gerade in einem kleinen Theater, glauben Sie mir, dann wirkt das!»

Selber eine Kammerspielerin

Dass Isabella Schmid mit der Produktion bei den Kammerspielen gastiert, kommt nicht von ungefähr: Die gebürtige Zürcherin hat ihre eigene Theaterkarriere damit begonnen, sich regelmässig den Kopf an der Dachschräge in Seeb anzuschlagen; «1989 habe ich für eine Rolle in Jean Genets ‹Die Zofen› vorgesprochen», erinnert sie sich.

Später, als sie nach dem Bernhardtheater und dem Sommertheater Winterthur beruflich längst auch im Film Fuss gefasst hatte (unter anderem bei «Hinter Gittern - der Frauenknast» und später «Lena – Liebe meines Lebens»), kehrte sie in unregelmässigen Abständen auf die einzige Unterländer Profibühne zurück; zuletzt 2009 als Cora in der Komödie «Mondscheintarif».

Bei der «Welle» nun ist sie selber ganz Schauspielschulleiterin und Regisseurin, steht also selber gar nicht auf der Bühne. Und vorerst bleibt es bei den vier Gastauftritten in Winkel. Doch die Chancen stehen gut, das Wirken von Isabella Schmid künftig auch im Unterland wieder häufiger erleben zu können. «Ich habe nach 25 Jahren Schauspielerei in Deutschland Heimweh», sagt sie. Nicht zuletzt auch deshalb eröffnet sie am 1. September eine weitere Jugend- und Kinderschauspielschule BellAcademia – und zwar in Zürich. ()