Jetzt wird gefräst

Gleich mit mehreren schweren Spezialmaschinen sind die Bauarbeiter gestern im Eigental aufgefahren. «Jetzt beginnen die ­Sanierungsarbeiten», bestätigt Yanik Meier, zuständiger Projektleiter der Stadtverwaltung Kloten, gestern Mittag vor Ort.

Er hat auf dem über zwei Kilometer langen Strassenabschnitt in der Mitte des Schutzgebietes Eigental vorgängig schon alle Stellen, die es zu flicken gilt, von Hand markiert. «Es sind insgesamt fast 200 Löcher», sagt er. Bevor diese nun geflickt werden können, gehts in einer ersten Phase nun ums Fräsen.

Polier Pedro Pereira und seine Kollegen tragen mit ihren Raupenfahrzeugen an allen markierten Stellen mindestens 3,5 Zentimeter Asphalt ab. In einer zweiten Phase, dazu braucht es zwingend trockene Witterung, wird dann aufgefüllt. Yanik Meier verspricht: «Wir setzen alles daran, dass die Strasse am 2. August planmässig wieder eröffnet werden kann.» (Zürcher Regionalzeitungen)