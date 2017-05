Jugendfestival Lockvogel lockt und rockt

Kein Drücken, kein Schieben, kein Gedränge gibt es auf der Sportwiese beim Schulhaus Hüenerweid in Dietlikon. Am Nachmittag und auch am Abend hat es noch viel Platz auf dem Areal, auf dem das Jugendkulturfestival Lockvogel stattfindet. Die Laune ist trotzdem oder gerade deswegen bei allen Besuchern ausgesprochen gut.

Das Wetter bleibt bis auf ein paar wenige Regentropfen trocken. Man trifft sich, spaziert herum, lässt sich auf einen Schwatz mit Bekannten ein. Kinder spielen Fussball oder Tischtennis, malen Graffiti oder probieren beim Zumba, Schritt zu halten. Um die Mittagszeit begeistert ein Zauberer die kleineren Besucher. Dazwischen gibt es immer wieder einen musikalischen Auftritt auf der Bühne.

Showcase-Atmosphärebei den Konzerten

Highlight ist dann vor allem für die eigentliche Zielgruppe des Festivals – Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 21 Jahren – das Line-up der Music- Acts. Am Abend stehen Künstler und Bands wie Paul Cloud, Cat­strikes, eine Country-Coverband, die lokale Reggaeband Canastron und die Hip-Hop-Combo Jack & Luu mit Amp auf der Bühne.

Da die Zuschauerzahl überschaubar ist, können die Musik und die Musiker ganz nah wie bei einem Showcase erlebt werden. «Das ist so cool, dass wir für so ein Erlebnis nicht immer nach Zürich gehen müssen», meint ein Besucher. Es gibt für jeden Musikgeschmack etwas und das Publikum rockt die Wiese.

Irgendwann drohen die Getränke auszugehen, weil insgesamt doch mehr Leute gekommen sind als erwartet. Aber auch dieses «Problemchen» wird spielend gelöst und Nachschub organisiert. Bei den Konzerten hat es zwar ein wenig Verspätung gegeben. Die Veranstaltung geht dann aber doch pünktlich um Mitternacht und ohne unangenehme Zwischenfälle zu Ende.

Aufzeigen, was den Jungen Spass macht

Rund ein Dutzend junge Erwachsene mit einem Durchschnittsalter von zwanzig Jahren haben die Organisation des Jugendfestivals Lockvogel übernommen. Sie kennen sich schon eine ganze Weile, haben teils die Lehre bereits abgeschlossen, teils sind sie noch in einer Schul- oder anderen Ausbildung und sind miteinander befreundet.

Zusammengefunden haben sie mehrheitlich in der Schule und bei der Organisation von «Spotlight», einem Talentwettbewerb in der Region. Die Teammitglieder wurden älter und das Format passte dann nicht mehr ganz. Man wollte mehr. So entstand die Idee zu einem Kulturfest, an dem der Bevölkerung von Dietlikon und Umgebung nähergebracht werden soll, was den Jungen Spass und Freude macht: gemeinsam einen angenehmen Tag verbringen, Freunde treffen, chillen, sich austauschen, gute Musik hören.

Rezept mit vielen Themen geht auf

Das Organisationsteam wollte aber auch aufzeigen, dass ihm Gesundheit und Umwelt nicht egal ist. So sind auch Infostände zu Themen wie Littering, vernünftiger Wasserverbrauch, Suchtprävention und Verhütung am Festival präsent. Dank Tombola und Glücksgrad werden sie tatsächlich besucht.

Wenn man die Besucherzahlen anschaut, scheinen die Lockrufe zur Teilnahme am Festival gefruchtet zu haben. Die definitiven Zahlen liegen noch nicht vor. Gegenüber dem Vorjahr mit rund 200 Besuchern hat das OK aber ungefähr 500 Personen gezählt. Am Nachmittag sind viele Kinder und Eltern auf dem Platz gewesen, nur schon, weil einige Kids fleissig einstudierte Tanzeinlagen präsentierten.

Zum Abendessen nutzten viele Einheimische die Gelegenheit, das Jugendfestival in Augenschein zu nehmen und sich gleich auf dem Platz zu verpflegen. Zu verlockend waren die phlippinischen, spanischen, veganen Spezialitäten.

Unterstützt wurden die Initianten von den Jugendarbeitern, die auch sonst in Dietlikon vor Ort präsent sind. Da und dort wurde das Konzept gegenüber der ersten Ausgabe angepasst. So hat man dieses Jahr länger, nämlich bis Mitternacht gefeiert und auch Alkohol ins Angebot aufgenommen. «Wir konnten gut auf den Erfahrungen vom letzten Jahr aufbauen», sagt Ines Morales als Vertreterin der Organisatoren.

«Die Nachbarn haben wir vorinformiert und da gab es bisher auch keine Probleme.» Eindrücklich ist die lange Liste von Sponsoren und Gönnern, welche den Anlass unterstützt haben. Da wurden – erfolgreich – viele Leute von der Begeisterung der Jungen angesteckt.

Die Gemeinde Dietlikon hat das Budget von 15 000 Franken ebenfalls unterstützt und ein Gemeindemitarbeiter stand für die Technik zur Verfügung. Die definitiven Abrechnungen sind noch ausstehend, aber es scheint, dass das Budget eingehalten wurde und auch auf derfinanziellen Seite die Rechnung aufgegangen ist. (Zürcher Unterländer)