Jugendliche wollen mehr Läden und Sportplätze

Die Arbeitsgruppe Jugend der Glow-Gemeinden hat eine Umfrage unter 305 mehrheitlich zwischen 12- und 15-jährigen Jugendlichen durchgeführt. Diese sollten beantworten, wie sie die Veränderungen im Glattal wahrnehmen, wo und wie sie ihre Freizeit verbringen, was sie an der Region schätzen und vermissen und wie sie sich beteiligen wollen. Zu den Glow-Gemeinden zählen Kloten, Bassersdorf, Wangen-Brüttisellen, Dietlikon, Dübendorf, Wallisellen, Opfikon und Rümlang.

Flughafen, Glatt und Zürich sind beliebte Aufenthaltsorte

Die Umfrage wurde im öffentlichen Raum der genannten Gemeinden durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie hat ergeben, dass 72% der befragten Jugendlichen einen Migrationshintergrund haben, 91% von ihnen aber in der Schweiz aufgewachsen sind. 66% der Befragten sind mit ihrer Freizeitumgebung zufrieden.

Am häufigsten haben die Jugendlichen «Draussen Freunde treffen» als Freizeitbeschäftigung angegeben, gefolgt von «mit Freunden oder in einem Verein» Sport treiben. Platz vier und fünf der Hobbys nehmen Gamen und Shopping ein. Dabei bleiben die meisten in der eigenen Gemeinde. Oft genannte Aufenthaltsorte sind zudem der Flughafen, das Glattzentrum sowie die Stadt Zürich. Die eigene Zukunft sieht die Mehrheit der Jugendlichen in einer städtischen Umgebung.

Auf die Frage, wo sie sich eine Veränderung wünschen, haben die Jugendlichen zum einen die Themen Krieg, Terror, Armut und Hunger genannt. Zum anderen bezogen sich ihre Antworten auf das Glattal, wo sie fehlende Räume für Jugendliche und eine fehlende Infrastruktur bemängeln. Sie wünschen sich mehr Sport- und Shoppingmöglichkeiten. Als Beispiele nannten sie einen Skater- oder Velopark, ein Hallenbad, Fussballplätze und mehr Läden.

Für Lokalpolitik interessieren sie sich kaum, sie finden sie langweilig oder zu kompliziert. Eine Beteiligung in ihrer Gemeinde können sie sich aber über ein Jugendparlament, Social Media oder eine App vorstellen.

Die Arbeitsgruppe wird aufgrund der Auswertung Empfehlungen zu Projekten und Massnahmen zuhanden der Gemeinden entwickeln. (Zürcher Unterländer)