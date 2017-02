Junge Bands eröffnen Eglisauer Tanzwoche

Was an Gemeindeanlässen erfolgreich ist, wird natürlich weiterverfolgt: Dazu zählt ohne Frage auch die dritte Eglisauer Tanzwoche. Der vom Verein Viva Eglisau organisierte Tanzanlass locke im Vorjahr während neun Tagen 350 Besucherinnen und Besucher ins Weierbachhus. Dort können unter den Augen von professionellen Lehrern auch heuer wieder jeden Tag verschiedene Tanzstile eingeübt werden. Auch Tanzfilme werden gezeigt und man kann sich beim Getränk und gedämpften Loungelicht an der Bar treffen (siehe Box). Zur jungen Tradition zählen aber auch eine Schülerdisco sowie die Bandparty, mit der jeweils auf die Tanzwoche eingestimmt wird. So auch letzten Samstagabend mit rund 120 Besuchern: Schüler- und Erwachsenenbands begrüssten das Publikum, und liessen den Abend mit verschiedenen Musikstilen bis Mitternacht abwechslungsreich verstreichen.

Freifach «Band»

Organisiert wurde der Eröffnungsabend zum vierten Mal von der Eglisauer Band «Half Past Seven», die diesen Anlass einst an die Tanzwoche anschloss, und das Publikum am Samstag mit Jazz erfreute. Für den Abschluss des Abends war die Band Perplexed aus Glattbrugg verantwortlich, welche die Besucher mit Covers von bekannten Songs erfreute. Dass es in der Gemeinde mehrere Schülerbands gibt, ist der Eglisauer Oberstufe zu verdanken, die das Freifach «Band» anbietet. Die drei Bands «Babes», «The Destroyed» und «Crystallised» waren diesmal dabei, für die Babes war es eine Première. Die Sängerinnen Kiara Kovacs (13), Uarda Recica (13) und ihre Kollegen an den Instrumenten schnupperten also, eifrig und lautstark von ihren Schulkollegen im Publikum unterstützt, zum ersten Mal Bühnenerfahrung. Zum Repertoire gehörten «Cold Water» von Justin Bieber, «Stay» von Rihanna oder etwa «My Way» von Calvin Harris.

Durchhaltevermögen zahlt sich aus

Das Lampenfieber vor dem Auftritt hielt sich bei beiden jungen Damen in Grenzen. «Man spürt die Nervosität vorher und kurz nachdem man auf der Bühne ist. Aber wenn man anfängt zu singen, vergeht sie schnell. Es ist nicht schlimm», sagte Uarda. Schliesslich überwiegt die Freude am coolen Freifach, für das sie seit Semesteranfang mindestens einmal wöchentlich geübt haben. Dass die Schülerbands Durchhaltevermögen haben und mit der Erfahrung immer besser werden, merkte man an den Wannabees, die in den letzten Jahren noch als Schüleract auftraten, nach dem Abschluss aber weitermachen. Klangvoll ertönten Songs von Kaleo, von Ed Sheeran und sogar Züri Wests «Ich schänke dir mis Herz». Denise Huber, Kulturzuständige von Viva Eglisau und Organisatorin der Tanzwoche freute sich sehr über die tolle Stimmung und das begeisterungsfähige Publikum. Einen Wehrmutstropfen gabs dennoch: «Schade, dass von den Schülerbands diesmal nicht mehr Eltern und Familienangehörige den Anlass besuchten, um sich anzuhören, was ihre Kinder in den Bands mit viel Herzblut dargeboten haben.»

