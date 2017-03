Kaffeemühlen bleiben in Bachenbülach

Wer im Einkaufszentrum Tachikawa Isetan in Tokio einen Starbucks-Kaffee bestellt, setzt auch auf ein Bachenbülacher Produkt: Die Mühle, die dort die Kaffeebohnen mahlt, stammt von der Ditting Maschinen AG, welche an der Länggenstrasse domiziliert ist und vor Ort rund 60 Mitarbeitende beschäftigt. Sie produziert und vertreibt Kaffeemühlen, Mahlwerke und Dosieranlagen.

Als das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» 2013 über die «Hidden Champions» berichtete, also über die versteckten Marktführer, nannte sie den Marken­namen Ditting beziehungsweise die seit 2008 bestehende Dachfirma Hemro (Ditting und Mahlkönig GmbH) als ein Beispiel für eine Unternehmung, welche 80 Prozent des Weltmarkts beherrscht – ohne dass die Öffentlichkeit gross davon Notiz genommen hätte.

Jetzt kauft die Unternehmung der Gemeinde Bachenbülach 1420 Quadratmeter Boden ab; das Grundstück grenzt östlich an das bestehende Firmengebäude im Industriegebiet. Am Montagabend hat die ausserordentliche Gemeindeversammlung dem Landverkauf zugestimmt. Die Ditting bezahlt 550 Franken pro Quadratmeter, in der Summe 781 000 Franken. Bis Ende Mai soll der Verkauf abgewickelt sein.

Die Vorlage selbst vermochte die Gemüter des Dorfes kaum zu bewegen: Die 43 anwesenden Stimmberechtigten (1,7 %) haben nach elf Minuten ohne Gegenstimme Ja gesagt, zu einer Diskussion ist es gar nicht erst gekommen. «Das scheint hier ja tatsächlich eine kleine Sache zu sein», sagte Gemeindepräsident Franz Bieger, nachdem er die Sitzung geschlossen hatte.

«Aber für den Gemeinderat war es ein wichtiger Entscheid. Jetzt können wir von hier aus weiter planen.» Es gehe letztlich darum, dass die Ditting Maschinen AG in Bachenbülach bleiben könne, sprich: dass ihr die örtliche Expansion ermöglicht werde.

Keine Restepolitik

Bieger liess in seinen Ausführungen zum Geschäft nicht unerwähnt, dass die Ditting eine «wirklich sehr, sehr wichtigte Steuerzahlerin» sei. Für ihn kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu: «Bei solchen Grundstücken, die zwischen bestehenden Bauten eingeklemmt sind, müssen wir achtgeben, dass wir nicht auf zu kleinen Resten sitzen bleiben, die wir am Schluss billig abgeben müssten.»

Mit dem jetzt beschlossenen Verkauf bleiben der Gemeinde noch immer 3000 Quadratmeter Fläche bis zum nächsten Gebäude, «es bleibt also eine vernünftige Fläche, etwa für ein weiteres Geschäftshaus».

Bereits 2011 hatte die Firma der Gemeinde 3000 Quadratmeter Fläche abgekauft, auf der ihr aktuelles Geschäftsgebäude steht. Mit dem aktuellen Kauf weiterer Fläche macht die Ditting von einem Vorkaufsrecht Gebrauch, das sie mit der Gemeinde ausgehandelt hatte. (Zürcher Unterländer)