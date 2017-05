Kameras filmen Autofahrer

Wer in den letzten Tagen auf dem Weg zum Flughafen mehrere Kameras erblickt hat, kann beruhigt sein. Es handelt sich dabei um keine Geschwindigkeitskontrollen oder Rotlichtblitzer. Trotzdem dürften sich die Autofahrer gefragt haben, wer an Strassenbeleuchtungen und Verkehrssignalen in ganz Opfikon innerhalb weniger Stunden und Tage soviele Geräte angebracht hat.

35 Kameras an 14 Standorten. Ein grosser Aufwand, den der Kanton betreibt. Zusammen mit einer Messtechnik-Firma wurde alles für die Verkehrserhebung vorbereitet. Diese startete heute um Mitternacht und dauert 24 Stunden. Danach wird die Ausrüstung wieder demontiert.

Nummernschilder ablesen und Daten auswerten

Für die Verkehrserhebung in Opfikon kommt ein neuartiges System zum Einsatz. Es wurde zwar schon in anderen Teilen der Schweiz, zum Beispiel in und um Aarau, benutzt, ist aber dennoch kein gängiges Mittel für die Verkehrszählung.

Das Programm funktioniert wie folgt: Die Kameras produzieren Live-Bilder der Nummernschilder von vorbeifahrenden Autos und speichern die Daten auf einem Computer. So kann dokumentiert werden, wann ein Lenker nach Opfikon fährt und wann er die Stadt wieder verlässt. Dabei unterscheidet man zwischen Durchgangs- und Quellverkehr. Also zwischen Autos die Opfikon nur durchqueren und solchen, die von und nach Opfikon fahren.

Die Messungen dauern noch bis Mitternacht. Bis das zuständige Ingenieurbüro die Daten gründlich analysiert hat, dauert es noch einen Monat. Christian Hürlimann, Projektleiter Verkehrsplanung und Verkehrsmanagement des Kantons Zürich, sagt: «Wir wollen herausfinden ob das aktuelle Strassennetz von Opfikon ausreicht oder ob wir uns neue Projekte für die Zukunft überlegen müssen.» Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung «Airport-City», die aus der Flughafen-Agglomeration entstehen soll. (Zürcher Unterländer)