Kein neuer Vertrag für Martin Gerber

Der EHC Kloten hat für die kommende Saison einen neuen Torhüter verpflichtet. Der 24-jährige Dennis Saikkonen mit Finnischem und Schweizer Pass hat einen Einjahresvertrag unterschrieben, wie der EHC Kloten in einer Mitteilung schreibt. Der gebürtige Berner spielt in der laufenden Saison beim HC Fribourg-Gottéron und hütete zuvor schon in Finnland und in der Ontario Hockey League das Tor.

Mit der Verpflichtung von Dennis Saikkonen und dem weiterlaufenen Vertrag von Luca Boltshauser sei das Goalie-Duo des EHC Kloten für die Saison 2017/2018 komplett, heisst es weiter. Damit ist klar, dass der 42-jährige Martin Gerber nicht mehr zwischen den Pfosten gebraucht wird. Wo und ob Gerber weiter spielt, oder ob er in das Trainergeschäft einsteige, sei zurzeit noch offen.

Neuzugang aus Zug

Zusätzlich konnte der 21-jährige Schweizer Center Marc Marchon verpflichtet werden. Auch er erhielt einen Einjahresvertrag. Marchon hat sämtliche Nachwuchsstufen beim EV Zug durchlaufen und sammelte hierbei auch Efahrung in der NLA. (Zürcher Regionalzeitungen)