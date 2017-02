Keine Ausfahrt in Bülach Süd

In der Nacht vom Montag (6. März) auf Dienstag sowie von Dienstag auf Mittwoch beginnt die Sperrung jeweils um 20 Uhr und endet morgens um 5 Uhr. In den beiden Folgenächten, Mittwoch/Donnerstag und Donnerstag/Freitag ist dann die Einfahrt Bülach Süd in Richtung Eglisau gesperrt.

Nicht betroffen sind die Ein- und Ausfahrten in der anderen Fahrtrichtung, von Eglisau nach Kloten.Während der Sperrung wird das Tiefbauamt im Rahmen der Sanierung der A51 Arbeiten an den Werkleitungen und der Strassenentwässerung ausführen. Die Durchfahrt auf der Autobahn bleibt nächste Woche auf mindestens einer Fahrspur gewährleistet, wie die kantonale Baudirektion mitteilt.

Bei ungünstiger Witterung müssten die Bauarbeiten und die Sperrungen auf die darauffolgenden Nächte verschoben werden. Als ungünstige Witterung gelten dabei Schneefall, Starkregen und Sturm, wie die Baudirektion schreibt.

Die Gesamtarbeiten an der A51 zwischen Bülach Nord und Kloten dauern noch bis Herbst 2018. Das Tiefbauamt führt zur Instandsetzung eine eigene Website: www.tba.zh.ch/a51. (Zürcher Unterländer)