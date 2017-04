Keine Einigung zwischen Herz und Vernunft in der Flüchtlingsfrage

«Flüchtlinge: Perspektiven in der Schweiz», so lautete der Titel des Anlasses, zu welchem das 1.-Mai- Komitee Zürcher Unterland am Dienstagabend eingeladen hatte und der rund 40 Interessierte ins Alters­zentrum Grampen lockte.

Am Podiumstisch sassen Regensdorfs SVP-Nationalrätin und Mitglied der Sozialbehörde Barbara Steinemann, Regensdorfs CVP-Gemeinderat und Sozialvorsteher Bruno Weder, SP-Kantonsrat und Niederhasler Vorstand Sicherheit und Soziales Daniel Frei, SP-Bülach-Mann Dieter Liechti sowie der Direktor der Caritas Zürich Max Elmiger. Die Moderation hatte der Chef­redaktor der Zürcher Regionalzeitungen Benjamin Geiger.

Den Einstieg in das Thema machte Priska Alldis. Sie ist Leiterin der Fachstelle Flüchtlinge von Caritas Zürich. Alldis erklärte das Vorgehen bei der Aufnahme von Flüchtlingen, die Aufteilung in die verschiedenen Kategorien. Bestimmend für die anschliessende Diskussion waren Flüchtlinge mit den Ausweisen N (im laufenden Verfahren) und F (vorläufig aufgenommen).

Dass die Bezeichnung «vorläufig» eigentlich irreführend sei, zeige die Tatsache, dass 80 Prozent von ihnen dauerhaft in der Schweiz blieben. Laufende Verfahren könnten sich über Jahre hinziehen, erklärte Alldis. In dieser Zeit können die Asylsuchenden weder staatlich finanzierte Deutsch­kurse besuchen, noch gibt es während dieser Zeit für sie irgendwelche Integrationsmassnahmen. In die Lücke springen hier viele Freiwillige mit ihren Angeboten und Kursen. In Bülach zum Beispiel gebe es Deutschkurse.

Zauberwort Integration

Auf die Möglichkeiten der Integration in die Kultur der Schweiz angesprochen, zeigte sich Barbara Steinemann als Einzige in der Runde pessimistisch: Die Diskussionen in der Nationalratskommission zum Thema würden sich immer im Kreis um ein Zauberwort drehen: die Integration. «Und man kommt auf keinen grünen Zweig.» Gehe es mit der Asylpolitik so weiter, würden die Sozial­budgets der Gemeinden ­explodieren, warnte sie. «Die Schweizer Bevölkerung will keine Wirtschaftsflüchtlinge.» Sie wies zudem darauf hin, dass82 Prozent der Ankömmlinge junge Männer seien.

Mit ihrer Meinung war Stei­ne­mann an diesem Abend alleine. Die anderen Podiumsteilnehmer betonten die Wichtigkeit der Integrationsarbeit der Freiwilligen und kritisierten die mühsame Bürokratie im Schweizer Asylwesen. Daniel Frei appellierte dabei an die Menschlichkeit. «Diese Menschen haben Schicksale, die ich nicht geschenkt bekommen möchte. Wir können bei ihnen nicht den gleichen Massstab anlegen wie für uns.»

Die Bürokratie im Visier

Ein Schwerpunkt waren die Deutschkurse, auf die man viel zu lange warten müsse. Max Elmiger sagte: «Die Bürokratie verhindert das Lernen. Das ist der grösste Skandal am System. Es ist nicht das Ziel, dass Freiwillige die Fehler der Politik korrigieren.» Ähnlich sah es Dieter Liechti: «Das ist eine Form von Dummheit, die ich nicht verstehe.» Er sehe es auch aus seiner langen ­Erfahrung als Lehrer. «Ich hatte kaum ein Kind, das nicht lernen wollte. Warum sollte das mit 19 oder 20 plötzlich aufhören?»

Bruno Weder, der in Regensdorf 126 Menschen unterbringen muss, lobte die gemeindeeigenen Beschäftigungsprogramme, dar­unter Deutschkurse für Flüchtlinge. «Wir müssen mit ihnen bereits zu arbeiten beginnen, wenn sie noch auf ihren Asylentscheid warten. Viele Flüchtlinge sind Strukturen nicht gewohnt und brauchen Betreuung.» Das sei teuer, aber es werde sich lohnen. Niederschwellige Arbeitsplätze seien notwendig. Woraufhin sich Barbara Steinemann des Beispiels von Zofingen bediente. Dort hätten die Sozialvorstände gemerkt, dass die Hälfte der Flüchtlinge gar nicht erst zu den Deutschkursen erscheinen würden.

Die Einschätzung der Wirksamkeit der Integrationsbemühungen blieben diametral unterschiedlich, abhängig von dem – wie es Dieter Liechti formulierte – «Menschenbild», das man selber habe. Seine eigene Beurteilung sei vom Herzen gelenkt, sagte er. Barbara Steinemann nahm demgegenüber für sich in Anspruch, dass sie sich von der Vernunft lenken lasse, als sie abschliessend noch einmal vor einer Asylpolitik als Umverteilungsübung des Sozialstaats warnte. (Zürcher Unterländer)