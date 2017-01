Kinder bei Unfall leicht verletzt

Um etwa 16.30 Uhr war am Dienstagnachmittag eine 20-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Lufingerstrasse in Richtung Kloten unterwegs. In einer leichten Rechtskurve verlor sie die Herrschaft über ihr Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort heftig mit einem korrekt entgegenkommenden Lastwagen.

Drei Kinder im Auto zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswagen ins Spital gefahren, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach (Tel. 044 863 41 00) in Verbindung zu setzen. (mcp)