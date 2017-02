Kirche will mit Bistro nah bei den Leuten sein

Letzten Samstag konnten Interessierte ihre Wünsche und Anregungen für das Bistro einbringen. «Die Kirche sollte versuchen, das Alltägliche mit dem Sonntäglichen zu verbinden.» So lautete einer der Wünsche, die bei einer Umfrage mit verschiedenen Kirchgemeinden – unter anderem Kloten – geäussert wurden. Mit dem Projekt «Bistro Plus» versucht die reformierte Kirche Kloten nun, genau dieses Ziel zu verfolgen. Obschon der sonntägliche Gottesdienst nach wie vor für viele als «Fixstern des kirchlichen Lebens» gilt, wie es Pfarrer Jürgen Wieczorek ausdrückt, ist es der Kirche Kloten ein grosses Anliegen, auch auf die alltäglichen Bedürfnisse ihrer Mitglieder einzugehen. «Die Kirche hat einen sozialen Auftrag.», meint Kirchenpflegerin Claudia Lips Furler, die das Ressort Kinder und Familie leitet. «Wir wünschen uns, dass die Kirche als wertvolle Partnerin im Gemeinwesen wahrgenommen wird, die neue Wege findet, um die Leute im Alltag zu unterstützen.»

Werken und drecklen

Da die Kirchgemeinde Kloten einen Schwerpunkt auf die Familienförderung setzt und durch ihre Liegenschaften an zentraler Lage inmitten von Grünflächen über ein grosses Potenzial verfügt, entstand die Idee, einen naturnahen Spielplatz sowie ein Bistro für Jung und Alt zu erstellen. Für den Spielplatz gab es, in Absprache mit der Stadt Kloten, der das Land im Kirchenpark gehört, bereits ein Werkstattgespräch, bei dem Kinder selber Modelle bauen konnten, um ihre Wünsche aktiv einzubringen. Sie sollten auf den Grünflächen neben der Kirche die Möglichkeit haben, sich in naturnaher Umgebung ohne Leistungsdruck ausprobieren zu können. Zudem dürfen sie sogar beim Bau mithelfen: Falls das Baugesuch genehmigt wird, gibt es im Frühling einige Baunachmittage, bei denen Kinder mit ihren Eltern nageln und werken können. Die Mutter Daniela Meier findet dies eine «super Idee»: «In Kloten hat es nicht wirklich Plätze, an denen man sich treffen kann und auf dem bereits bestehenden Spielplatz in der Stadt fühle ich mich nicht sehr sicher.»

Ein Generationenprojekt

Um auch das Bistro möglichst nach den Bedürfnissen der Klotenemer zu gestalten, trafen sich letzten Samstag nun gut fünfzig Gemeindemitglieder. Zwei erfahrene Kirchenentwicklerinnen der Firma «Generationenwelten», die das Kirchenteam darin unterstützen, dieses Grossprojekt umzusetzen, leiteten den Nachmittag. Neben einigen Hintergrundinformationen sowie der Erläuterung des theologischen Gedankens dahinter, konnten die Besucher ihre Meinung auf vielerlei Art und Weise kundtun.

Zu Beginn schrieben sie auf Post-Its, wo sie Chancen sowie Stolpersteine sähen und was sie interessant fänden an der Idee «Bistro Plus». Viele sahen ein grosses Potenzial darin, dass das Bistro den Austausch fördere, zum Beispiel unter Eltern, und auch Neuzugezogene integriere. Ein Fragezeichen stand hingegen noch bei dem Problem, wie das Projekt stadtweit bekannt gemacht werden könnte sowie bei der Umsetzung des partizipativen Gedankens. Da die meisten Leute wohl kaum Zeit hätten, um sich freiwillig im Bistro zu engagieren.

Sackgeld für Mithilfe?

Die Schülerin Julia Pospisil brachte allerdings schon einen Lösungsvorschlag für dieses Problem ein: «Jugendliche könnten doch als Sackgeldjob regelmässig im Bistro aushelfen oder mit freiwilliger Mithilfe ihren Sozialzeitausweis aufbessern.» Während die Kinder danach auf der Wiese spielten, diskutierten Eltern, Jugendliche und Senioren in Ateliergruppen über die Realisierung des Projekts und assen gemeinsamen – schon allein das Werkstattgespräch war also ein Treffpunkt der Generationen. ()