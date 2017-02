Kleiner Schritt weiter im Jakobstal

Die Publikation im ZU vom Freitag war für Amtslatein-Unkundige ziemlich rätselhaft: Festlegung neues Terrain, Grundstück Nr. 8241, im Jakobstal/Spinnereistrasse in 8180 Bülach — so lautete die Mitteilung in der Rubrik Bauprojekte. Ein Blick in die Pläne, die noch bis am 9. März auf dem Bauamt Bülach aufliegen, gab nicht viel mehr Aufschluss. Ein rosa eingefärbtes Grundstück ist dort eingezeichnet, begleitet von Dokumenten zum Thema Hochwasserschutz.

Land wird aufgeschüttet

Es stellte sich also die Frage: Was tut sich auf dem Areal der verfallenen Spinnereigebäude an der Glatt? Erhellung brachte ein Telefonat mit dem Ingenieurbüro Gossweiler, welches das Projekt geplant hat: Weil das Grundstück stark hochwassergefährdet ist, will es sein Eigentümer – das Architekturbüro Oskar Meier AG – aufschütten. Es soll 20 bis 30 Zentimeter höher zu liegen kommen als das Umland.

An Stelle der gespenstisch anmutenden Ruine ist im Jakobstal ein neues Gewerbe- und Dienstleistungszentrum geplant. Auf die konkreten Pläne wartet man auf dem Bauamt Bülach aber seit mehr als einem Jahr. (Zürcher Unterländer)