Kloten budgetiert geringes Defizit bei stabilem Steuerfuss

In der laufenden Rechnung 2017 betrage der Aufwand 175.86 Millionen Franken, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Kloten. Dem gegenüber stünden budgetierte Erträge von 175.04 Millionen Franken. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss von 0.82 Millionen Franken werde zu Lasten des Eigenkapitals verbucht. Das Eigenkapital werde per Ende 2017 voraussichtlich rund 103 Millionen Franken betragen.

Gegenüber dem Voranschlag 2016 nimmt der Aufwand um rund 4.49 Millionen Franken zu. Die demografische Entwicklung führe dazu, dass die Aufwendungen im Sozialbereich (gesetzliche wirtschaftliche Hilfe und Zusatzleistungen zur AHV/IV) weiterhin stark ansteigen. Ein Teil dieser Mehraufwendungen würden jedoch durch Rückerstattungen von Bund oder Kanton kompensiert. Die im Vergleich zum Voranschlag 2016 höheren Steuereinnahmen werden zu rund 70 Prozent durch den kantonalen Finanzausgleich wieder abgeschöpft.

Investitionsbedarf

Weiterhin eine grosse Herausforderung für die Stadt sind die geplanten Investitionen. Für die Jahre 2017 bis 2021 sind es rund 118 Millionen Franken. Im Jahr 2017 sind 19.65 Millionen Franken budgetiert, die vor allem in die Bereiche Bildung (12.78 Millionen), Gemeindestrassen (3.07 Millionen) sowie Sport (1.44 Millionen) investiert werden sollen. Die grössten Ausgabeposten sind folgende: 7.50 Millionen Franken für die Innensanierung und Erweiterung des Schulhauses Feld, fünf Millionen Franken für die Sanierung des Schulhauses Hinterwiden und eine Million Franken für die Gesamtsanierung des Ausseneisfeldes Schluefweg. (mcp)