Kloten investiert 30?000 Franken in eigene online Plattform

Die Bevölkerungsfluktuation in der Flughafenstadt ist gross. An kaum einem anderen Ort wechselt die Einwohnerschaft so rasch wie in Kloten. Das hat auch Auswirkungen auf das Zusammen­leben und die Gemeinschaft. Sich engagieren, etwas organisieren oder freiwillig mithelfen wird umso schwieriger.Dass die Stadt nicht zur anonymen Betonwüste verkommt, wo nichts läuft, sondern ein möglichst lebenswerter wie leben­diger Ort sein soll, ist auch das ­erklärte Ziel der Politik.

In Kloten hat der Stadtrat deshalb in Eigenregie ein Pilotprojekt angestossen, das die Menschen vor Ort buchstäblich verlinken soll. Das ist nicht nur online (www. mitenand-kloten.ch) gemeint, sondern vor allem auch off­line – also im realen Leben auf der Strasse, im Kongresszentrum Schluef­weg oder dereinst auf dem neuen Klotener Stadtplatz. Von städtischer Seite stehen dafür nun 30 000 Franken bereit. Hauptpartner für das Unterfangen ist die kleine Start-up-Firma namens Mitenand GmbH. Deren Geschäftsführer Michael Ludwig arbeitet seit Wochen unter Hochdruck am Aufbau der neuen Klotener Online-Plattform in einer Testversion, die bis Anfang 2017 zur Vollversion ausgebaut werden soll. Er hat dazu einen temporären Arbeitsplatz direkt im Stadt­haus bezogen, wo er die Bedürfnisse der Stadt, der Ver­eine sowie Kulturorganisationen aufnimmt, um diese in die Programmierung der neuen Web­site einfliessen zu lassen.

Der zuständige Bereichsleiter der Stadtverwaltung Kloten ist vom Projekt überzeugt. «Viele Men­­schen würden sich gerne freiwil­lig einbringen», sagt Marc Osterwalder, der zuständig ist für Lebensraum+Sicherheit. «Wir wol­len die Klotener hinter dem Ofen hervorlocken.» Und vor ­allem wolle man auch, dass Iden­tität geschaffen wird, was durch das Einbeziehen der Menschen ins öffentliche ­Leben ihrer Stadt geschehe. Ausserdem investiert Kloten Millionen in ein neues, schönes Zentrum. Im November wird ein für Veranstaltungen prädes­tinierter grosser Stadtplatz eröffnet. Aber dieser muss auch bespielt und benutzt werden. Das geschieht nur, wenn sich in Kloten auch Freiwillige engagieren. Diese Auffassung teilt auch Jungunternehmer Ludwig. Der 29-Jäh­­rige hat das Thema Freiwilligenarbeit schon in seinem Sportstudium ­näher untersucht und weiss aus Erhebungen, dass auch bei der jüngeren Generation viel Potenzial vorhanden ist. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung soll die grundsätz­liche Bereitschaft für freiwillige Engagements bei den 14- bis 29-Jäh­rigen sogar deutlich höher sein.

Auch Bundesfeier so möglich

Gemäss Bundesamt für Statistik werden in der Schweiz jährlich rund 665 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Die Hälfte entfällt auf organisierte und institutionalisierte Ein­sätze etwa für Ver­eine und Events. Die andere Hälfte läuft unter informeller Freiwilligenarbeit, die inner­halb der Familie, für Freunde oder Nachbarn geleistet wird. In Kloten soll die neue Plattform nun vor allem die organisierte, ­also institutionelle Freiwilligenarbeit ankurbeln.

Unter den ersten, welche die Plattform nutzen, sind beispielsweise die Initianten eines Ent­deckerspielplatzes Egets­wil. Jeder potenzielle Helfer kann sich registrieren und einen genau defi­nierten Beitrag beisteuern: persönlich mitarbeiten, Material liefern, eine Spende tätigen oder Kuchen backen. Auch der Verein Freiwillig@Kloten könnte künftig diese Plattform nutzen, ebenso wird ein Veranstaltungskalender aufgeschaltet, wo alles verzeichnet und von Organisatoren und Vereinen selber bearbeitet wer­den kann.

Dereinst sollen auch Quartierfeste oder die Bundes­feier über die Plattform organisiert werden. «Die Ideen sind noch lange nicht aus­geschöpft», sagt Osterwalder und hofft, dass sich die Klotener nun auch vermehrt involvieren lassen in neue und spannende Projekte in der Flughafenstadt. Ludwig und ­seine Crew von Mitenand GmbH werden dafür sorgen, dass die Handhabung einfach und intui­tiv bleibt, damit freiwilliges Engagement attraktiver wird.



Die neue Plattform ist direkt unter mit­enand-kloten.ch zu finden oder via Website der Stadt Kloten verlinkt. (Zürcher Unterländer)