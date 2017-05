Kloten muss Valet-Parking dulden

Ein neuer Gerichtsentscheid torpediert die Klotener Regierung an einem heiklen Punkt. Es geht um das emotionale Thema Verkehr und Billigparking in der Flughafenstadt. Das kantonale Verwaltungsgericht pfeift Klotens Stadtrat jetzt nämlich betreffend eines Verbots von sogenannten Valet-Parkings zurück. Demnach gebe es keinen Grund, einen geplanten Valet-Parkplatz zu verbieten, schreibt das Gericht im am Dienstag publizierten Urteil.

Stadt muss über die Bücher

Um die Zahl von Valet-Parkplätzen zu beschränken, gebe es gar keine Rechtsgrundlage, heisst es weiter. An seinem Firmensitz in der Klotener Industrie wollte Bauunternehmer Heinz Eberhard Ende 2015 rund 150 Parkplätze als billige Alternative zu den Flughafenparkhäusern für auswärtige Fluggäste einrichten. Die Stadt Kloten hatte ihm jedoch die Baubewilligung hierfür verweigert und die Pläne für unzulässig eingestuft. Das Baurekursgericht hatte diese Haltung noch gestützt. Die zweite Instanz nicht mehr. Nun muss die Stadt nochmals über die Bücher. (cwü)