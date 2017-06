Kloten per Initiative effizienter machen

Kloten soll eine «lebensbeja­hende» und «zukunftsorientierte» Stadt sein. So sieht es Mathias Rieder, der zusammen mit Roman Walt die GLP als Kleinpartei im Stadtparlament vertritt. Doch das Duo kann im rechtsbürgerlich dominierten Gremium mit 32 Gemeinderäten nicht viel ausrichten in Sachen Energiepolitik. Deshalb hofft die GLP nun auf die Unterstützung des Klotener Stimmvolks, um im Stadtparlament nicht länger zusehen zu müs­sen, wie Projekte und Fördermassnahmen für erneuer­bare Energien gestrichten werden.

«Wir sehen in Kloten einen ­immer grösseren Gegensatz in der Energiepolitik zwischen ­Bevölkerung und Parlament», sagt Rieder. Was ihn ärgert, ist die ­total gegensätzliche Haltung der Mehrheit seiner Ratskollegen, die Förderprogramme für energieeffiziente Sanierungen alter Häuser oder auch neue Mobilitätskonzepte für die Stadtverwaltung aus dem Budget gestrichen hat. «Die GLP kann diese Streichungen nicht länger auf sich beru­hen lassen», sagt Rieder.

Deshalb kam die jüngste eid­genössische Abstimmung über das neue Energiegesetz im Mai gerade recht. Und da zeigte sich, dass die Mehrheit des Klo­tener Stimmvolks sich zur Energiewende bekennt und Ja sagt zum Atomausstieg der Schweiz.

Doppelt genäht hält besser –es liegen zwei Initiativen vor

Nun sehen sich die Grünliberalen bestätigt in ihrer Haltung und wollen, dass konkrete Massnahmen vom lokalen Parlament eben möglichst nicht mehr blockiert werden. Das hat die Partei auf die Idee gebracht, auf städtischer Ebene eine eigene Volksinitiative einzureichen. Unter dem Titel «Kloten erneuerbar» fordern sie eine gezielte Förderung und Finan­zierung von Massnahmen und Projekten, die den Grund­sätzen einer nachhaltigen und klimafreundlichen Entwicklung entsprechen.

Die Versorgung soll mit erneuerbaren Energien erfolgen, Ressourcen sollen effizient eingesetzt werden, und der CO2-Ausstoss müsse reduziert werden. Bezahlt würde das mit Geld aus einem Fonds, der sich zum grössten Teil aus Steuergeldern speisen soll. Und zwar verlangt die Initiative, dass befristet bis 2035, ein halbes Prozent der Klotener Steuereinnahmen hierfür reserviert würden. Zudem sollen ergänzende Mittel aus CO2-Ab­gaben, Konzessionen oder Sponsoring in diesen Fördertopf fliessen.

«Unsere Initiative kommt ohne Wenn und Aber auf den Tisch und lässt dem Stadtrat den Spielraum, den er braucht», sagt Rieder. Wem die Sache nun bekannt vorkommt, der täuscht sich nicht. Eine fast identische Volksinitiative hat auch ein anderes Komitee mit Vertretern aus mehreren Parteien parallel zur GLP eingereicht. Ob und wann die Vorlagen zur Abstimmung kommen, wird im Stadthaus entschieden. Noch liegen beide Initiativen zur Vorprüfung beim Stadtrat. (Zürcher Unterländer)