König Wettbewerb auf dem Vormarsch

Landauf, landab werden zurzeit eigenwirtschaftliche Betriebe von Gemeinden, Kantonen und teils auch vom Bund in Rechtsformen mit «unternehmerischer Flexibilität» umgewandelt. Prominentestes Beispiel im Unterland ist das Spital Bülach, welches den Wandel vom Zweckverband zur AG 2014 vollzogen hat.

Der Trend kann nicht mehr wegdiskutiert werden. Wo früher die Interessen des Bürgers im Vordergrund standen, spricht man nun auch vom «Benefit» und vom «Revenuestream» für die «Stake- und Shareholder», für die «Partner». Der Businessjargon ist Programm: Der Wettbewerb wird einmal mehr als Heilsbringer angepriesen, der etwa die Konkurrenz zwischen den Spitälern beflügeln und damit dem Steuerzahler Kosten sparen soll. Ergo ist es nur logisch, wenn auch der Gemeinderat von Wallisellen sich Gedanken zur Zukunft macht und analog zum Trend davon ausgeht, mit einer Aktiengesellschaft besser auf kommende Herausforderungen reagieren zu können.

Noch scheint mit diesen Ideen ja alles in Ordnung zu sein. Wer überhaupt Aktien des Spitals Bülach besitzen darf, das ist für die nähere Zukunft klar geregelt. Damit soll garantiert werden, dass die Grundversorgung der Bevölkerung gesichert bleibt. Und beim Alterszentrum Wägelwiesen soll es genau eine einzige Aktionärin geben: die Gemeinde Wallisellen. Ohne Hinter­türchen sind diese Bestimmungen aber meistens nicht formuliert. So ist ein Verkauf der Aktien des Spital Bülachs an Dritte ab 2020 durchaus möglich. Und beim Stichwort «unternehmerische Flexibilität» gilt es aufzuhorchen. Dass es dabei nicht zuletzt auch darum geht, mehr Spielraum bei der Kostensenkung und bei der Gewinnmaximierung zu haben, liegt auf der Hand.

Nun könnte man einwerfen, dass eine Kostenreduktion im notorisch teuren Gesundheitswesen doch eine gute Sache für alle sei. Aber wollen wir dafür wirklich die Führung dem Markt und der berühmt-berüchtigten «unsichtbaren Hand» von Ökonomietheorie-Begründer Adam Smith überlassen? Wo endet dieser Trend? Profitieren wir wirklich davon, wenn auf dem Buckel von Patienten versucht würde, die Dividende der Aktionäre zu erhöhen? Und wenn die Geschäftsleitung des Altersheims erkennt, dass man mehr Bewohner und mehr Gewinn erzielen kann, wenn man pro Zimmer zwei Personen platziert?

Und warum in diesem Bereich aufhören? Wenn man schon beim Gesundheitswesen ansetzt, müsste man dann nicht generell jede staatliche Institution unter die Lupe nehmen und überprüfen, ob man sie nicht in Aktiengesellschaften umwandeln kann? Warum nicht die Polizei privatisieren? Schliesslich gibt es doch ein rein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Strassen sicher sind und die Kunden der Gewerbezonen nicht um Leib und Leben fürchten müssen, wenn sie einkaufen gehen wollen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen. Das beste Schaufenster und das beste Produkt auf dem Markt nützen schliesslich nichts, wenn die Kunden nicht zum Geschäft kommen, weil sie unterwegs ihres Kapitals beraubt werden. Also wird die Wirtschaft darum besorgt sein, für sichere Umstände zu sorgen. Wozu braucht es da noch den Staat?

Zunehmend geht heute vergessen, dass sich ein Konstrukt wie ein Staat eigentlich zum Wohl der Bevölkerung entwickelt hat. Die Menschen haben zum Beispiel irgendwann erkannt, dass es zu ihrem eigenen Vorteil ist, wenn der Staat das Gewaltmonopol besitzt. Sie gaben dafür ein wenig ihrer eigenen Freiheit auf. Im Gegenzug wurde die Wahrscheinlichkeit kleiner, vom Nachbar mit der Hellebarde einen Kopf kürzer gemacht zu werden, nur weil man mehr Kartoffeln geerntet hatte. Für diese Entscheidung unserer Ahnen bin ich nach wie vor dankbar.

Doch von dieser Erkenntnis scheinen wir uns heutzutage wieder zu entfernen. Staatliche Regulierung ist schon fast zu einem Schimpfwort geworden. Umweltschutz, Bildung, Sozialhilfe – alles Unsinn, der längst abgeschafft gehört, so etwa der Tenor aus dem Weissen Haus. Dass der Mann mit dem orangenen Make-up dabei nicht zuletzt deshalb gewählt wurde, weil er seinen angeblich phänomenalen Geschäftssinn anpries, ist nur passend. Dabei erkannte schon der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, dass CEOs denkbar schlecht dazu geeignet sind, die Wirtschaft eines Landes zu leiten, weil Länder keine Unternehmen sind, genauso wenig wie andere politische Gebilde wie Kantone und Gemeinden. So kann etwa eine Nationalbank Geld drucken lassen, um nur ein ganz offensichtliches Beispiel zu nennen. Und eine Gemeinde kann nicht bankrott gehen.

Doch zurück zur ursprünglichen Beobachtung. Die Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren einen geradezu sagenhaften Nimbus der Unantastbarkeit geschaffen. Die Erkenntnis ist natürlich nicht neu. Aber die Auswirkungen dieses Trends werden in Zukunft immer stärker spürbar sein, die Umwandlung des Spitals Bülachs und des Altersheims Wägelwiesen sind nur erste Indizien. Ebenso wie das Sparpaket, das der Kanton Zürich geschnürt hat und dem unter anderem zahlreiche Freifächer an den Gymnasien zum Opfer fielen. Selbst die Bildung muss bluten, um der heiligen Wirtschaft nur ja keine zusätzlichen Steu­erprozente zumuten zu müssen. Wir tun gut daran, uns ganz genau zu überlegen, ob wir dieser goldenen Kuh unsere Matratze im Altersheim opfern wollen. (Zürcher Unterländer)