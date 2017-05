Kollision auf der A1 sorgt für Stau

Zwei Personenwagen sind am Mittwochnachmittag um 12.40 Uhr auf der Autobahn A1 kollidiert. Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagt, ereignete sich der Crash in Fahrtrichtung Zürich auf dem Gemeindegebiet von Wallisellen. An einem der Fahrzeuge war zudem ein Anhänger befestigt. Die Ursache für die Kollision ist unbekannt.

Verletzt wurde gemäss Kantonspolizei niemand. Die Unfallfahrzeuge blockierten während einiger Zeit die Fahrspur. Deshalb entstand rasch ein längerer Rückstau. Die Lenker konnten ihre Fahrzeuge schliesslich selbstständig von der Autobahn wegfahren, wo dann auch die Unfallaufnahme durch die Polizei stattfand. (mst)