Kunstvolle Schrift fliesst aus der Feder

Cornelia Arnold hält die Bandzugfeder in der Hand. Sorgfältig bringt sie die sepiafarbene Tusche an der Feder an, überprüft, ob diese richtig fliesst. «Tusche ist lichtecht und nach dem Trocknen nicht mehr wasserlöslich», weiss die 54-Jährige, bevor sie sich wieder ihrem Werk zuwendet. Auf dem Aquarellpapier hat sie einen filigranen Baum gezeichnet. Darunter steht der Spruch «Freundschaft ist wie ein Baum. Es zählt nicht, wie gross er ist, sondern wie tief seine Wurzeln…» Das letzte Wort fehlt noch, ist aber bereits mit Bleistift vorgezeichnet.

Arnold war schon als Kind kreativ, zeichnete, malte und schrieb gerne. «In der Schule habe ich die Schnüerlischrift über alles geliebt», erzählt sie rückblickend. Vom Beruf der Schriften-/Reklamemalerin war sie nach einer Schnupperlehre «Feuer und Flamme». Dreieinhalb Jahre dauerte die anschliessende Lehre. Dabei durfte sie als Lehrtochter Schriften konstruieren, Farben mischen, vergolden und Schablonen herstellen.

Stolz zeigt sie ein Übungsheft und ein uraltes Schriftenbuch. «Das war unsere Bibel.» Das Wort Kalligraphie käme übrigens aus dem Griechischen und bedeute Schönheit (kallos) und schreiben (graphein). Ein schwerer Autounfall kurz vor der Lehrabschlussprüfung durchkreuzte die Pläne der jungen Frau. Glücklicherweise durfte sie nach der Genesung die Lehre im gleichen Betrieb in Zürich-Seebach zu Ende bringen.

Nach einem Zwischenjahr in einem Juweliergeschäft, wo sie ihre künstlerische Ader auch ausleben konnte, übte Cornelia Arnold ihren Beruf bis anfangs der 90-Jahre mit Freude aus. Heute gebe es den Beruf der Schriftenmalerin in dieser Form nicht mehr. Alles sei sehr technisch geworden – der Computer lasse unendlich viele Möglichkeiten zu.

Briefe schreiben ist nicht mehr in Mode

Cornelia Arnold bedauert es, dass man heutzutage kaum mehr Briefe schreibe. Einem guten Freund, welcher in den USA lebe, schreibe sie öfters Briefe, natürlich in ihrer schönsten Handschrift. «Einmal habe ich sogar ein Porträt für ihn gemalt. Als Dank komponierte er ein Lied für mich.» Auch Freunde, welche einen Geburtstag feiern, oder befreundete Hochzeitspärchen kommen in den Genuss ihrer Kunstwerke. Nur auf Weihnachtskarten hat sie momentan keine Lust. «Erst wieder im Advent.»

Alle Karten sind liebevoll und persönlich gestaltet und beweisen, dass die Klotenerin eine eigentliche Künstlerin ist, auch wenn sie sich bescheiden gibt. «Wenn ich schreibe, bin ich in meinem eigenen Universum und vergesse alles um mich herum.» In jeder einzelnen Karte stecke ihr ganzes Herzblut. «Was ich verschenke, muss auch mir selber gefallen.»

Ihre Lieblingsschrift sei die englische Schreibschrift. «Diese kommt meiner Handschrift am nächsten.» Erinnerungen werden wach, als sie in einem Album mit Kopien von ihren Werken blättert. Sie zeigt auf eine liebevoll gestaltete Weinetikette. «Der Wein in jenem Restaurant hat geschmeckt, doch die Etikette hat mir nicht gefallen.» Zufälligerweise sei der Weinbauer anwesend gewesen. «Machen Sie’s doch besser», habe er gesagt. Cornelia Arnold machte es besser.

Federn und Pinselstatt Schuhe

Neben ihrer Liebe zum Schriftenmalen und zum Zeichnen liebt die Hobbykünstlerin es, in Fachgeschäften zu schmökern. «So wie andere Schuhe kaufen, erstehe ich Federn, Papier und Pinsel», erzählt sie lachend. Auf noch etwas freut sie sich sehr. «Mein Mann Pius und ich werden uns ein Wohnmobil kaufen und wohl öfter unterwegs sein.» Mit an Bord werden ganz bestimmt drei Dinge sein – Federn, Papier und Tusche.

Noch einmal taucht Cornelia Arnold einen kleinen Lumpen in die Wasserschale und reinigt voller Sorgfalt die Feder. Das letzte Wort «sind» vollendet den Spruch und damit das kleine Kunstwerk. Die nächsten Projekte stecken aber bereits im Kopf von Cornelia Arnold. (Zürcher Unterländer)