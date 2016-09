Ladendiebe verhaftet

Bei einem Ladendiebstahl in einem Elektronikfachgeschäft in Dietikon stahlen zwei Ladendiebe vor einem Monat ein Notebook im Wert von über 1'000 Franken. Ermittlungen führten die Fahnder zu einem Mietfahrzeug, welches offensichtlich durch das Diebespaar angemietet worden war.

Anlässlich der Rückgabe dieses Autos, konnte ein 26-jähriger Mann am Zürcher Flughafen verhaftet werden, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Dabei zeigte sich, dass sein Komplize, ein ebenfalls 26 Jahre alter Mann, sich in diesem Moment in Zürich aufhalten musste. Dieser beabsichtigte mit einem Fernbus nach Deutschland auszureisen.

Sofort ausgerückte Detektive der Kantonspolizei Zürich konnten auch diesen Mann verhaften. Die Kontrolle des Gepäcks der beiden mutmasslichen Täter führten das gestohlene Notebook und ebenfalls entwendete Markenkleider im Wert von über 10'000 Franken zu Tage.

Die beiden Deutschen wurden in Arrest gesetzt und der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. (mcp)