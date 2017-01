Langzeitparkierer beschäftigen den Statthalter

1256 Parksünder erhielten im letzten Jahr Post vom Bülacher Statthalteramt. Sie alle haben gegen ein sogenanntens Audienzrichterliches Verbot verstossen, will heissen, unerlaubter Weise auf Privatgrund parkiert. Gegenüber 2015 ist die Zahl markant angestiegen. Damals büsste das Bülacher Statthalteramt 622 Personen wegen demselben vergehen. «Die Vergehen werden heute konsequenter geahndet als früher», erklärt Frei den Anstieg. Bis 2011 seien bei Verstössen gegen Audienzrichterliche Verbote zudem noch Ordnungsbussen möglich gewesen. Seither landen alle Fälle auf dem Pult des Statthalters.

Weniger Visa-Vergehen

«Die meisten Fälle kommen aus dem Glattzentrum», sagt der Statthalter. So würde der Einkaufstempel seit einiger Zeit rigoros gegen Langzeitparkierer vorgehen. Auch vom benachbarten Richti-Areal landen viele Fälle beim Statthalter. Ein weiterer Brennpunkt sei der Glattpark in Opfikon. Während die Parkbussen angestiegen sind, nahmen die Fälle im Bereich Fremdenpolizei im letzten Jahr ab. «Es handelt sich dabei hauptsächlich um Personen, die bei der Ausreise am Flughafen mit abgelaufenen Schengen-Visa erwischt wurden», erklärt der Statthalter. Rund 1500 solcher Fälle landeten 2016 bei ihm. Im Vorjahr waren es noch rund 1800. «Früher hatten viele Schweizer Botschaften noch falsche Informationen über die Visa auf ihren Internetseiten», erklärt Frei. Er habe diesbezüglich selber intervenieren müssen. Mittlerweile hat der Bund die Informationen korrigiert.

Gleich viele Verkehrssünder

Die Verstösse gegen das Strassenverkehrsrecht verharrten 2016 auf hohem Niveau mit 7106 Fällen. Im Vorjahr waren es 7250. Dasselbe gilt auch für die Verstösse gegen das Strafgesetzbuch. Insgesamt musste der Statthalter letztes Jahr 951 Fälle behandeln, das sind nur sieben Fälle mehr als 2015. 205 Mal ging es um Tätlichkeiten und häusliche Gewalt, 255 Mal um Diebstähle und 400 Mal um Ungehorsam im Betreibungsverfahren. Stark abgenommen haben im Bezirk Bülach die Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz Sie sanken von 465 auf 292. Ein Grund dürfte das Verschwinden des Bülacher Clubs UG sein, welcher von der Kantonspolizei als Drogen-Hotspot bezeichnet wurde.

Nur 34 Gerichtsfälle Total hatte das Statthalteramt im letzten Jahr 13 850 Fälle zu behandeln ­– 563 mehr als im Vorjahr. Die Einnahmen aus Bussen beliefen sich auf rund 3,2 Millionen Franken. Aus Gebühren und Untersuchungskosten flossen weitere rund 3,3 Millionen Franken in die Kasse das Statthalteramts. Mit Einsprachen gegen Verfügungen von Gemeinden hatte es das Statthalteramt im abgelaufenen Jahr 569 mal zu tun. 284 Rekurrenten zogen ihre Einsprache wieder zurück. Und auf die letzte Zahl ist Statthalter Frei besonders Stolz: Nur 34 Einsprachen mündeten am Ende in einen Gerichtsfall. ()