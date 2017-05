«Leben und leben lassen» steht im Fokus

Tiago und Natalia sind auf der Bahnhofstrasse in Zürich unterwegs. Für die Jugendlichen ist es ein aussergewöhnlicher Tag. Im Rahmen eines Schulprojektes ­haben sie sich als «Emos» verkleidet und möchten die Reaktionen der Passanten auf ihr äusseres Erscheinungsbild testen.«Emo» ist eigentlich abgeleitet von einem Musikgenre aus der Hardcore-Punk-Ecke. «Emos» las­sen ihren Emotionen freien Lauf, im Positiven wie im Negativen. Sie fallen auf durch schwarze oder hellblonde Haare, schlichte, dunkle Kleidung, eine Mischung zwischen Punk und Gothic, so ähn­lich wie Bill Kaulitz mit Tokio Hotel vor ein paar Jahren.

«Emos» fallen in Zürichnicht sehr stark auf

Tiago trägt ein Netzhemd, was ihm zunächst äusserst unan­genehm ist. Er hat seine Augen dunkel geschminkt und läuft mit einer Wodkaflasche in der Hand herum, in der nur Wasser ist. ­Seine Schulkollegin Natalia hat sich künstliche Piercings gemacht. Ihr Look besteht aus Kampfstiefeln, zerrissener Hose und chromfarbenen Fingernägeln. Auffallen tun die beiden Jugendlichen – aber weniger, als sie befürchtet – oder gehofft haben.

Das soziale Experiment ist eines von mehreren Projekten der Berufswahlschule Bülach zum Thema «Wir integrieren uns und andere». Die Klasse SF1 hat sich das Motto «Leben und leben lassen» gegeben. Es scheint, dass sich die Leute in der Stadt Zürich den Anblick von speziell gekleideten Menschen eher gewohnt sind als in der Agglomeration. In Bülach hätten sie sich nicht getraut, so auf die Strasse zu gehen, sind sich die beiden einig.

Sehr häufig sind es nur Blicke, die länger als normal an ihnen hängen bleiben. Immer wieder einmal gibt es abwertende Kommentare. Direkt angesprochen werden sie aber nur von wenigen. ­Aline und Na­dine, ihre Kolleginnen, begleiten die beiden verkleideten Schüler. Sie filmen mit einer Klein­kamera möglichst unauffällig die Reaktionen der Passanten.

Keine Geschenkefür Burkaträgerinnen

Eine zweite Gruppe mit ­Linda und ­Lira als burkatragende arabische Touristinnen ist am selben Tag in Zürich unterwegs. Bereits am Bahnhof Bülach hören sie ­erste böse Bemerkungen. In der Stadt Zürich sind die Reaktionen dem Empfinden nach heftiger. Nach kurzer Zeit habe sie sich an die Blicke gewöhnt, wie sie am nächsten Tag sagen.

Es gab üble Beschimpfungen genauso wie den freundlichen Umgang in einem Restaurant. Die Schüle­rinnen steigerten das Experiment dann noch, indem sie einen Streit zwischen den beiden Burkaträgerinnen und zwei Mitschülerinnen inszenieren, die sich als Rockergirls verkleidet haben. Da dauert es eine Weile, bis ein junges Mädchen dazwischengeht und die Burkaträgerinnen vor den vermeintlich angriffigen Rocker­girls in Schutz nimmt.

In der Regel werden sie eher bewusst ignoriert. Im Hauptbahnhof sind gerade verschie­dene Werbeaktionen im Gang, und es werden grosszügig Müsterli verteilt. Die Burkaträgerinnen erhalten nichts, was sie ein wenig verärgert. Erst beim nochmaligen Vorbeigehen und auf ­direkte Ansprache hin bekommen auch sie von den Gratiskaugummis. Nach den Anfeindungen freuen sie sich umso mehr, als auf der Rückreise eine Kindergartenklasse neugierig und ohne Scheu auf sie zukommt und sie ausfragt.

Niemand soll sich von Angst leiten lassen

Am Tag danach sprechen die Schülerinnen und Schüler in der Klasse über die Erlebnisse. Die Erfahrungen aus dem Identitätswechsel klingen bei den Schülerinnen und Schülern noch nach. Dabei steht bei den Heranwachsenden nicht etwa das Burka­thema im Vordergrund. Sie können die Diskussion um ein mög­liches Verbot nicht nachvoll­ziehen, auch das Argument mit dem In-die-Augen-schauen-Wollen zieht nicht.

Die Klasse sieht im Tragen einer Burka kein Problem. Die Verkleidung zum «Emo» dagegen gab in den Familien viel mehr zu reden. Akzeptanz und Zivilcourage sind ihnen wichtig. Merve, aus einer türkischstämmigen Familie, sagt mit Überzeugung: «Wir sollten uns nicht von Angst leiten lassen und dadurch Hass schüren. Der Angst stellen sollen sich auch Erwachsene, wenn sie etwas nicht kennen, Interesse zeigen und nicht verallgemeinern.»

Die Klasse von Lehrer Hansjörg Lutz zieht dazu ihr eigenes Fazit: «Kinder achten nicht auf das Aussehen, die Herkunft oder die Religion, sondern urteilen nach dem Charakter eines Menschen.» Jeder solle so rumlaufen, wie er will. Sie selber sind sich ­bewusster geworden, wie wichtig Toleranz ist.

Lehrer müssen auch lernen loszulassen

Auch die Lehrer der anderen Klassen waren gefordert durch die Projekttage. Reto Lenherr, der mit seiner Klasse im Tessin war, fasst es so zusammen: «Wir Lehrer mussten auch lernen loszulassen. Wir hatten die Aufgabe eines Coaches und konnten nicht einfach Nein zu einer Idee sagen.» Aus Fehlern können die Jugend­lichen lernen. So hat seine Klasse bei der Reservation eines Hauses im Tessin nicht beachtet, dass gar kein Bus dorthin fährt.

Die Schüler mussten dann etwa eine Stunde Fussmarsch auf sich nehmen, um ans Ziel zu gelangen. Lenherr ergänzt: «Solche Pro­jekte passen zum 10. Schuljahr. Die Jugendlichen sind aus ihrem Kindsein herangereift und haben Verantwortung übernommen. Das zu sehen, macht sehr viel Freude und gibt Zuversicht.»

(Zürcher Unterländer)