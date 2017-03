Lernfahrer bleibt stecken

Am Dienstagvormittag brauchten Autofahrer auf der Stelzenstrasse in Opfikon Geduld. Ein Fahrer eines Lieferwagens hatte offenbar die Höhe seines Anhängers unterschätzt und blieb in einer Unterführung stecken, berichtet «20min.ch».

Der 31-Jährige war mit einem Lernfahrausweis unterwegs - laut Polizei besitzt der Fahrer zwar einen Führerausweis, die Anhängerprüfung habe er aber noch nicht absolviert.

Nicht das erste Mal

Die Bergung des Lieferwagens war nicht ganz einfach: Ein Ablassen der Luft aus den Reifen brachte nicht den gewünschten Erfolg. Der Anhänger war so verkeilt, dass ihn ein Pannenfahrzeug mit Seilwinde aus seiner misslichen Lage hat herausziehen müssen.

Die Brücke über der Stelzenstrasse wurde übrigens auch schon anderen Chauffeuren zum Verhängnis. Stadtpolizist Christof Aegerter sagt gegenüber «20min»: «Die Brücke ist nun um einige Striemen und Dellen reicher. Es ist nicht das erste Mal, dass die Höhe eines Fahrzeugs hier falsch eingeschätzt wurde».

Am Lieferwagen entstand Sachschaden. (mcp)