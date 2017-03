Lichterlöschen in Walliseller Restaurants

Rund um die Welt werden am Samstagabend um 20.30 Uhr freiwillig die Lichter ausgeknipst. Mit der vom WWF orchestrierten Aktion soll ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesetzt werden. Was unter dem Namen Earth Hour zahlreiche Privatpersonen, Stadtverwaltungen, Regierungen und auch Unternehmen in 178 Ländern erfasst hat, ist auch in der Schweiz ein Thema. Während in den Städten so manches Gebäude und einige Sehenswürdigkeiten im Dunkeln stehen werden, geht das Licht auch in Wallisellen in drei Restaurants aus: La Cantinella im Hotel Belair, das Bösse’s an der Kirchstrasse und das renommierte Doktorhaus beteiligen sich ebenfalls an der Earth Hour. In allen drei Lokalen gibts heute Abend nämlich ein gemütliches Dinner im Kerzenschein, ganz ohne künstliches Licht.

In Australien angefangen

Begonnen hat alles 2007 in Sydney, als damals am Abend des letzten Märztages mehr als 2,2 Millionen australische Haushalte zeitgleich für eine Stunde das Licht ausknipsten. Seither wurde die Earth Hour zur globalen Bewegung. Mehr Infos zum Hintergrund der Aktion und über die Beteiligung an der Earth Hour gibts auf www.wwf.ch. (red)