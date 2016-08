Mädchen leben ihren Traum als Meerjungfrau

Gefühlte 50 Grad Celsius im Hallenbad Bruggwiesen. «Wir führen unsere Workshops auch im Sommer im Hallenbad durch, weil die Kinder im Freibad erfahrungsgemäss schon nach zehn Minuten frieren», erklärt Cristina Würgler, Schwimmlehrerin und Leiterin der Mermaiding-Workshops. Sie und ihr Mann Mario bieten mit ihrer Meerjungfrauen Schwimmschule Schweiz mit Sitz in Schwerzenbach seit zwei Jahren Mermaiding-Schwimmkurse an. «Diese sind jeweils restlos ausgebucht», sagt die Schwimmlehrerin.

Schwimmen und schweben wie Arielle

Die Mädchen, aufgeteilt in zwei Gruppen, warten gespannt und mit leuchtenden Augen darauf, sich endlich in Meerjungfrauen zu verwandeln. Unter den farbenfrohen Kostümen dürfen sie eines auswählen. Zum Outfit dazu kommt noch die Monoflosse. Dann entschwinden die Mädchen mit einem eleganten Flossenschlag im blau-grünen Wasser des Hallenbads, und schweben wie «Arielle, die Meerjungfrau» aus dem bekannten Kinofilm von Walt Disney durch die Unterwasserwelt.

Mermaiding kann mit dem Delphinschwimmen verglichen werden. «Wir tauchen, und unser Körper macht dazu eine Delphinwelle», erklärt Cristina Würgler. «Eine Gruppe schwimmt oben, die andere taucht unten durch», weist sie die Mädchen an. «Achtet darauf, dass ihr keine Kopfnuss bekommt», warnt Würgler. Dann versuchen die Mädchen einen «Tail flap». Dabei muss die Schwanzflosse zuerst aus dem Wasser herausschauen und dann aufs Wasser klatschen. Schliesslich wird auch noch der Luftkuss unter Wasser geübt. «Mermaiding sieht leicht aus, ist aber recht anstrengend und geht in die Oberschenkel und in die Bauchmuskeln», kennt Würgler aus eigener Erfahrung. «Nach dem Workshop sind die Kinder meist ziemlich geschafft.»

Kinder vom Mermaiding begeistert

Für die drei Mädchen Sidney Lupoli (12) aus Thundorf (Thurgau), Adasha Vazques (11) aus Uster und Elisa Bordoni (10) aus Winterthur ist Mermaiding mit nichts zu übertreffen. «Ich bin im Sternzeichen Jungfrau geboren», erzählt Sidney. «Ich mag Fabelwesen sehr gerne und liebe das Wasser.» Sie nimmt bereits das zweite Mal an einem Workshop teil. «Heute habe ich meine eigenen Flossen bekommen», strahlt Sidney. Adashas Flossen sind gemietet. Sie hat durch eine Kollegin vom Workshop in Opfikon erfahren. «Ich bin total begeistert. Mir gefällt es sehr geht». Elisa hat zu ihrem neunten Geburtstag als Geschenk ein Meerjungfrauen-Schwimmen bekommen. «Ich bin so fasziniert, dass ich gerne weitermachen würde. Heute bin ich von einer Freundin zum Mermaiding-Workshop eigeladen worden, weil sie Geburtstag hat», erzählt sie.

Ein Kindertraum geht in Erfüllung

Mit dem Meerjungfrauen-Schwimmen geht nicht nur für die Mädchen des Workshops ein Kindheitstraum in Erfüllung. Auch für die Schwimmlehrerin Cristina Würgler. Als sie vor rund drei Jahren im Schwimmbad in Uster ein Mädchen mit einer Mermaid-Schwanzflosse sah, war sie so begeistert, dass sie es sofort selber lernen wollte. Da es in der Schweiz kaum Kursangebote gab, besuchte sie eine entsprechende Ausbildung in Deutschland.

«Seit ich das Mermaiding gelernt habe, ist für mich jeder Tag wie Weihnachten. Sich verwandeln, schweben, schwimmen und dabei noch gut aussehen mit dem Kostüm und der Flosse», beschreibt Würgler den Reiz dieser besonderen Schwimmart, die auch in der Schweiz immer beliebter wird. Als Trend möchte sie das Mermaiding aber nicht bezeichnen. «Für mich ist Mermaiding ein Sport. Kein Leistungssport, sondern eine spielerische Art und Weise, zu schwimmen.»

Die Schwimmschule für Meerjungfrauen aus Schwerzenbach bietet Schnupperkurse und Workshops an. Voraussetzung: Man sollte 25 Meter am Stück schwimmen können. (Zürcher Unterländer)