Männerchor besingt die Freude am Leben

Es waren Klänge voller Fröhlichkeit, aber auch wehmütige Melodien, welche am Samstagabend den Raum der liebevoll dekorierten Besenbeiz erfüllten. Voller Inbrunst sangen die Männer Lieder von funkelndem Wein, sonniger Heimat und weitem Meer. «Das Motto unseres Chors sind die Freundschaft und die Freude am Leben», betonte Kassier Lieni Ruchti.

Integration durch Mitmachen

Svetlana Manternach, seit vier Jahren Dirigentin des Männerchors, war stolz auf ihre Männer. «Sie sind sehr diszipliniert und selbstkritisch.» Präsident Toni Rösti freute sich, dass auch dieses Jahr wiederum ein attraktives Programm auf die Gäste wartete, organisiert vom ersten Bass. «Einige neue Sänger könnten wir schon gebrauchen», ist sein Wunsch. «Vor allem beim zweiten Tenor sind wir knapp.»

Doch junge Männer wie Timon Selinger zeigen, dass auch ein Mitwirken im Männerchor durchaus attraktiv sein kann. Der 26-Jährige singt seit einem Jahr beim zweiten Tenor mit. «Statt beim Volleyballverein landete ich beim Männerchor», erzählte er lachend. Schon immer habe er Musik gemacht, sowohl in einer Band, als auch im Chor. «Nun habe ich eine Familie und möchte mich sesshaft machen. Integriert wird man am schnellsten durch das Mitmachen in einem Verein.»

Nach dem musikalischen Auftakt durch den Männerchor durften die Gäste den traditionellen Schinken im Brotteig geniessen, umrahmt von Handharmonikaklängen des Musikers Herbi. Eine gewisse Sportlichkeit war anschliessend beim Dartspielen angesagt. Es galt abzuschätzen, wie viele Punkte das Siegerduo gemeinsam erreichte.

Noch bis in die späten Abendstunden sassen die Gäste zusammen, plauderten über dies und jenes und genossen Köstlichkeiten vom Dessertbuffet genauso wie musikalische Klänge. «Ein schöner Anlass», stellte Besucherin Renate Keiser aus Zweidlen fest. «Traditionelles und Volkstümliches gehören zu unserer Schweiz. Schade, dass nicht noch mehr Gäste anwesend sind.»

(Zürcher Unterländer)