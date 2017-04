Mal eine Woche lang Artistin sein

Einige balancieren auf Fässern, andere üben am Trapez und wieder andere versuchen sich im Seiltanz – in der Aula des Schulhauses Dorf in Embrach geht es am Montagnachmittag rege zu und her. Schon zum sechsten Mal findet hier eine Zirkuswoche der Zirkusschule Bellissimo statt.

16 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren nehmen dieses Jahr daran teil und tauchen für eine Woche in die Zirkuswelt ein. Geleitet von Vertikalseilkünstlerin Helena Wyder und Seiltänzer und Diabolokünstler Pico Gisler können die Kinder verschiedene Zirkusdisziplinen ausprobieren. Dann spezialisieren sie sich auf zwei, die sie schliesslich zu einer Show zusammenstellen und am Freitag Freunden und Familie vorführen.

Der sechsjährige Tim ist zum ersten Mal hier. Er hat sich für Jonglieren und Clownerie entschieden: «Ich spiele gerne den Lappi und bringe Leute zum Lachen. Ich war aber noch nie ein Clown, das kann ich hier ausprobieren.» Seine Schwester Nina findet das Trapez am spannendsten. «Man ist in der Luft und kann viele verschiedene Figuren machen. Es ist ein bisschen wie schweben», schwärmt sie.

Helena Wyder und Pico Gisler haben die Zirkusschule Bellissimo vor neun Jahren gemeinsam gegründet, nachdem beide jahrelang als Artisten weltweit umhergereist waren. Nach der Ausbildung an einer Artistenschule in Paris und Weiterbildungen bei verschiedenen Artisten hat sich Wyder am Vertikalseil spezialisiert.

Nach der Beendigung ihrer Karriere ist sie dazu übergegangen, die Artistenkunst weiterzuvermitteln. «Salomé, die mich und Pico beim Leiten unterstützt, ist selber eine Nachwuchsartistin und seit sechs Jahren bei mir im Training», erklärt Wyder. «Sie wird ab diesem Sommer eine internationale Artistenschule besuchen.»

Die Zirkusschule von Wyder und Gisler ist mobil. Neben festen Kursen in Kloten in Akrobatik, Trapez und Vertikaltuch, bieten die beiden an verschiedenen Orten auch Zirkuswochen oder Workshops für Schulen und Kindergärten an. «Die Schulferien eignen sich hervorragend für die Zirkuswochen. Schon im Sommer sind wir im Rahmen des Sommerplauschs erneut in Embrach zu Besuch.»

Seit sechs Jahren dabei

Nicht alle Kinder sind aus dem Embrachertal. So zum Beispiel die achtjährige Sofie aus Neerach. Sie war im vergangenen Herbst schon in Schöfflisdorf in der Zirkuswoche: «Es hat mir sehr gut gefallen und deshalb bin ich jetzt hier.»

Die elfjährige Lina besucht die Zirkuswoche in Embrach bereits zum sechsten Mal und geht seit fünf Jahren wöchentlich die Trapezschule in Kloten. Ihre liebste Disziplin ist das Balancieren auf einer grossen Kugel. Sie ist schon ein echter Profi darin. «Man darf nie stehen bleiben, sonst kippt man um. Man muss seine Füsse die ganze Zeit ein wenig bewegen, das ist ganz einfach!»

(Zürcher Regionalzeitungen)