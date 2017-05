Mann in Wohnung in Opfikon angeschossen

Gegen 22:20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass es in einer Wohnung in Glattbrugg zu einer Schussabgabe auf einen Mann gekommen sei. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, wurde der 37-jährige Italiener nach der Notversorgung durch ein sofort ausgerücktes Ambulanzteam mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Er befindet sich noch immer in kritischem Zustand.

Der mutmassliche Täter verliess die Liegenschaft vor dem Eintreffen der Polizei. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Diese verlief erfolgreich. Der mutmassliche Täter, ein 41-jähriger Schweizer, wurde am Dienstagnachmittag durch Kantonspolizisten in der Stadt Zürich festgenommen.

Drei weitere Männer verhaftet

Im Zusammenhang mit dem Gewaltdelikt wurden drei weitere Männer verhaftet. Es handelt sich dabei um einen einen 23-jährigen Kosovaren, einen 36-jährigen Österreicher sowie einen 46-jährigen Schweizer.

Der genaue Tathergang, die weiteren Umstände sowie das Motiv der Tat sind zurzeit nicht geklärt und bilden Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden durch die Staatsanwaltschaft IV und durch die Kantonspolizei Zürich, unter Einbezug des Institutes für Rechtsmedizin IRM der Universität Zürich und des Forensischen Institutes Zürich, geführt. (mst)