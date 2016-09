Markus Berger ist gewählt

In Rafz galt es gestern einen Ersatz für den bisherigen Gemeinderat Rolf Neukom zu wählen, der aus gesundheitlichen Gründen Ende Juni vom Amt zurückgetreten ist. Das Rennen um den freien Sitz fiel dabei überraschend deutlich aus. Mit 757 Stimmen gelang es Markus Berger (Puls 8197) seinen Konkurrenten Erich Bollinger (SVP), der lediglich 415 Stimmen für sich verbuchen konnte, weit hinter sich zu lassen. Die Stimmbeteiligung war mit 48,1 Prozent relativ hoch.

Das absolute Mehr betrug 621 Stimmen. Überraschend war das eindeutige Resultat unter anderem, weil Erich Bollinnger in der Politszene kein unbekannter ist. Seit 2011 sitzt er im Kantonsrat, in welchem er seit 2015 die Kommission Planung und Bau präsidiert. In Rafz war er ab 2006 vier Jahre lang Mitglied der Rechnungsprüfungskommission.

Überraschter Sieger

Auch Berger ist politisch kein unbeschriebenes Blatt. Von 2002 bis 2005 war er Mitglied der Schulpflege Rafz. Dennoch zeigte er sich gestern überrascht vom Wahlausgang. «Ich hätte mit einem knappen Resultat gerechnet. Meine Chancen habe ich auf 50 zu 50 eingeschätzt», führt er aus. Dass er nun gewonnen habe, freue ihn sehr, verriet der 52-Jährige Vater zweier Söhne und Ermittler bei der Bundeskriminalpolizei auf dem Weg zum Apéro mit der überparteiliche Interessengemeinschaft Puls 8197, mit der er den Sieg feierte.

Das deutliche Resultat erklärte er sich vor allem mit seinen Aktivitäten in den Vereinen. Berger turnt in der Männerriege mit und ist Obmann der Jagdgesellschaft Rafz. «Vielleicht spielte es aber auch eine Rolle, dass ich keiner Partei angehöre», schätzte er. Wegen dieser Tätigkeit als Jäger würde ihn das Ressort Werke, Forst- und Landwirtschaft, welches Rolf Neukom bis zum Rücktritt inne hatte, besonders reizen, sagte er. Doch er sei offen für alle Ressorts. Die konstituierende Gemeinderatssitzung sei am 18. Oktober. Von einem Wechsel der Ressorts habe er zwar bis anhin nichts gehört. Doch genaueres werde er erst nach der Sitzung sagen können. (Zürcher Unterländer)