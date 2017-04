Mehr Passagiere, mehr Flüge, mehr Fracht

1,52 Millionen Personen starteten oder beendeten ihre Flugreise am Flughafen Zürich. Die Zahl der Lokalpassagiere erhöhte sich damit um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. 0,67 Millionen Passagiere stiegen in Kloten auf einen anderen Flug um (plus 11,4 Prozent). Der Anteil der Umsteigepassagiere erhöhte sich leicht um 1,3 Prozent auf 30,5 Prozent.

Die Zahl der Flugbewegungen nahm im März 2017 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,3 Prozent zu: Es wurden 21'693 Starts oder Landungen gezählt. Durchschnittlich sassen 116,9 Passagiere in einem Flugzeug (plus 4,9 Prozent). Die verfügbaren Sitzplätze waren zu 74,7 Prozent besetzt (plus 0,6 Prozent).

Insgesamt 43'372 Tonnen Fracht wurden im März am Flughafen abgewickelt. Das entspricht einem Plus von 21,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. (mcp/sda)