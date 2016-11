Mehr als ein Jahrhundert erlebt

Wer Helena Ringger trifft, der würde wohl kaum glauben, dass diese Dame auf stolze 102 Jahre zurückblicken darf. Auch wenn das Alter körperlich einige Spuren hinterlassen hat, im Geist ist Ringger so fit wie eine 20-Jährige. Wie rüstig die Seniorin ist, dies erfuhr auch Stadtpräsident Mark Eberli, als er gestern der Jubilarin einen Besuch abstattete. Ausführlich und detailgenau erzählte Ringger aus ihrem bewegten Leben, das am Anfang des Ersten Weltkrieges begann.

Geboren wurde sie in Schwanden, einem kleinen Dorf bei Lyss, als viertes Kind, wobei die Mutter noch ein Waisenkind bei sich aufgenommen hatte. «Mein Vater war Käser. Wir lebten in sehr einfachen Verhältnissen.» Schwanden bestand aus zehn Bauern, einem Wagner und einem Schmied. Alle neun Klassen wurden in einem Zimmer unterrichtet, erinnert sie sich zurück.

Das gestohlene Singbuch

Nach der Schulzeit verbrachte Ringger ein Austauschjahr in der Nähe von Lausanne. Im Dorf waren noch 52 weitere Deutschschweizer, die hergekommen waren, um Französisch zu lernen. Wenn sie am Sonntagnachmittag frei hatten, spazierten und sangen sie miteinander. «Ein Junge hatte immer ein Singbuch dabei. Das habe ich ihm dann mal geklaut», erzählt Ringger mit einem schelmischen Grinsen. «Sonst hatten wir aber gar nichts miteinander», beteuert sie.

Und dennoch: Als der junge Mann sich verabschieden kam, weil er in die Rekrutenschule musste, da wusste Ringger auf einmal: «Dieser Mann wird mein Schicksal sein.» Woher diese Eingebung kam, das sei ihr bis heute noch ein grosses Rätsel.

Und plötzlich kamen Briefe

Nach dem Austauschjahr besuchte das junge Mädchen die Hotelfachschule. Eigentlich hätte sie Damenschneiderin werden wollen. Doch diesen Beruf übte bereits die Schwester aus. Die Mutter sei der Meinung gewesen, für eine zweite Schneiderin habe es in der Familie keinen Platz, und schlug das Hotelfach vor.

Nach der Lehre arbeitete Ringger an verschiedenen Orten, so in Beatenberg, Gstaad, Moutier und Ligerz. Auf einmal fing der junge Mann mit dem Singbuch an, ihr Briefe zu schreiben. «Ich habe keine Ahnung, woher er meine Adresse hatte. Wir waren beide viel unterwegs und hatten vor allem brieflich Kontakt. Richtig kennen gelernt habe ich ihn erst nach der Hochzeit.» Das Paar heiratete 1938 und zog nach Zol-likon. Ihr Mann arbeitete als Milchinspektor und besuchte die Bauern rund um den Zürichsee. 1942 brachte Ringger ein Mädchen zur Welt, vier Jahre später folgte ein Junge. Ein drittes Baby verstarb kurz nach der Geburt.

Unerwartete Berufung

Als ihr Mann neu eingeteilt wurde und fortan für das Gebiet um Bülach zuständig war, zog die Familie 1956 dorthin ins Quartier Hinterbirch. «Mir ging es damals nicht so gut», erinnert sich die Seniorin. Ihr Mann sei beruflich viel unterwegs gewesen. «Ich war oft alleine, musste mich immer anpassen und ich habe nie gelernt, mich zu wehren.» Dies alles schlug sich auf die Psyche nieder.

Schliesslich entschloss sich Ringger, etwas für sich selber zu tun, und besuchte einen Kurs in Atemgymnastik. «Der Kurs gab mir viel Selbstvertrauen und die Leiterin zeigte mir den Weg aus der Depression.» Schliesslich sollte sie selber Kurse geben. «Ich wurde einfach ins kalte Wasser geworfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich vor einer Gruppe Menschen stehen und reden kann.» Ringger leitete fortan jahrzehntelang Kurse in Embrach, Freienstein und Zollikon. Noch im Alter von über 60 Jahren absolvierte sie ein Massagediplom.

Mit 78 Jahren, wo manch ein Senior sein Hobby langsam an den Nagel hängt, erlernte Ringger die Aquarellmalerei. Noch vor fünf Jahren gab es eine Ausstellung im Alterszentrum Grampen mit ihren Bildern. Seit einem Jahr könne sie aber wegen der Augen nicht mehr malen. «Es fehlt mir sehr, aber ich akzeptiere es.» (Zürcher Unterländer)