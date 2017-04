Migrolino-Filiale überfallen

Ein maskierter Mann betrat am Mittwochabend kurz nach 20.30 Uhr die Migrolino-Filiale an der Industriestrasse in Wallisellen. Mit einer Stichwaffe bedrohte er die beiden anwesenden Verkäufer und verlangte von ihnen die Herausgabe von Bargeld, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Räuber erbeutete so mehrere hundert Franken und verliess den Shop anschliessend zu Fuss in Richtung Feuerwehrgebäude. Die beiden Angestellten blieben physisch unverletzt.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls. Der Täter wird etwa 20 Jahre alt geschätzt, ist etwa 160 bis 170 Zentimeter gross und von mittlerer Statur. Er war mit einem dunklen Schal maskiert und trug einen weissen Kapuzenpulli, eine kurze tarnfarbene Jacke, grause Hosen und weisse Turnschuhe.

Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen (044 247 22 11). (Zürcher Unterländer)