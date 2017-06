Mitreissender Sound in der Schüür

Kurz nach sieben Uhr herrscht am Freitagabend reger Betrieb rund um die Schüür in Bülach, die 1579 als Stall erbaut wurde. Die zehn Musiker der Band Generikum haben ihre Instrumente aufgestellt und sind bereit, ihre Gäste mit einem Mix aus Jazz, Swing und Rock ’n’ Roll musikalisch zu verwöhnen. Zwei Wochen im Vor­aus war das Konzert bereits ausverkauft. Ursula Specogna, welche mit Gatte Sepp den Anlass regelmässig organisiert, begrüsst die Anwesenden. «Es ist immer wieder schön, wenn die Gäste mit einem Lächeln auf den Lippen nach Hause gehen.»

TV-Männer an Bord

Im stilvollen Outfit mit schwarzen Hüten, weissen Hemden und schwarzen Krawatten eröffnen die Bandmitglieder den musikalischen Abend. «Route 66» heisst das erste Stück, und bereits nach wenigen Sekunden klatscht das Publikum mit. Nach Ray Charles’ «I’ve Got a Woman» gibt es mit «Mack, the Knife» nicht nur einen Wechsel in ein gefährliches Thema, sondern auch einen Wechsel innerhalb der Band. TV-Mann Reto Brennwald, bekannt als Moderator der Sendungen «Rundschau» und «Arena», übernimmt das Keyboard. Das Publikum lässt sich mitreissen, klatscht mit, wippt mit. Immer wieder gibt es Applaus für Soloeinlagen.

Mony Aellen trägt mit Charme das für eine Jazzband eher ungewöhnliche Chanson «Beyond the Sea» vor und erobert die Herzen des Publikums genauso wie Jürg Rothenberger, welcher anschliessend mit «Unchain My Heart» die Ausdrucksstärke seiner Stimme zur Geltung bringt. Einige mutige Damen lassen sich von den beengten Platzverhältnissen nicht abhalten und tanzen beim mitreissenden Sound von «C’est la vie» so richtig ab.

Damenherzen schmelzen

Nach der Pause gibt Jürg Rothenberger seinen Platz am Mikrofon frei für Hugo Bigi, welcher bei Generikum zum ersten Mal als Sänger mit dabei ist. «Guten Abend, Bülach», begrüsst der 60-jährige TV-Moderator und Journalist das Publikum. «Ein Bild von einem Mann, so stehe ich vor dir», lautet der Text seines ersten Stücks. Die Damenherzen schmelzen, und Bigi erntet mit seiner warmen, kräftigen Stimme viel Applaus. Nervös sei er nicht, erzählt Hugo Bigi vor seinem Auftritt, aber neugierig auf das Bülacher Publikum. «Ich stamme aus einer Musikerfamilie und spiele in drei verschiedenen Bands mit.»

Kollege Reto Brennwald ist schon seit eineinhalb Jahren mit an Bord. «Ich finde unser Repertoire sehr schön und musikalisch fordernd.» 15 Jahre lang habe er nur für sich selber gespielt. «Nun bin ich zufrieden, in einer Band mitzuspielen.» Zwar gebe es manchmal Diskussionen, doch nirgends gehe es lustiger zu als bei Generikum.

Glücklich nach Hause

Mariette Grüter aus Bülach ist jedes Jahr am Anlass anzutreffen. «Von den Musikern geht viel Power aus. Man geht glücklich nach Hause.» Genauso sieht es René Schweri aus Zollikon. «Ein beeindruckendes Zusammenspiel der Musiker. Man spürt, dass die Gruppe harmoniert.» Mit einem Lächeln auf den Lippen verlassen die Gäste die alte Schüür – genau so, wie es sich Ursula Specogna gewünscht hat.

(Zürcher Unterländer)