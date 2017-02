Modelleisenbahnen werden zum Auslaufmodell

Was üblicherweise seit Jahren zweimal jährlich im Einkaufszentrum Volki-Land stattfindet und die Modelleisenbahnfans versammelt, kam am Samstag nach Wallisellen. Aufgrund des Umbaus im Volki-Land wurde die Modelleisenbahn-, Auto- und Spielzeugbörse von Martin Zollinger aus Oberembrach und Richard Braun aus Seuzach im Restaurant zum Doktorhaus organisiert, und viele Stammbesucher kamen vorbei. Die beiden Männer zählen Modelleisenbahnen seit ihrer Jugend zu ihrem Hobby, und es sah bei den meisten der anderen 36 Aussteller nicht anders aus. Auf 100 Tischen erstreckte sich eine Landschaft aus unzähligen kleineren und grösseren Eisenbahnen, Dampfelektrolokomotiven, Güter- und Personenwagen. Ebenfalls dabei war vielerlei Zubehör, das man sich beim Bau einer eigenen Anlage wünschen kann, von Dockstationen über Gleissets, Weichen, Schranken, Brücken bis Landschafts­tücken. Auch wenn es der Name der Börse nicht unbedingt andeutet – Autos und Spielzeuge waren nur Randobjekte, und Kinder und Jugendliche konnte man an einer Hand abzählen.

Hobby wurde massentauglich

Vor Ort zeigte sich: Modelleisenbahnen sind ein Hobby für etwas ältere Männer. Das bestätigte auch Aussteller Karl Mall aus Kloten, der zu den jüngeren Fans gehört: «Dieses Hobby ist am Auslaufen, die ‹Durchschnittsbähnler› sind über 60.» Zu der Zeit, als er ein Kind war, hätten sich dafür viele Buben eine Modelleisenbahn gewünscht. «In den 1980ern und 1990ern wurden sie langsam auch für die grosse Masse bezahlbar. Früher waren sie dem Sohn vom Metzger oder vom Gemeindepräsidenten vorbehalten.»

Dass der Nachwuchs fehlt, zeigte sich auch am Umsatz der Hersteller. «Alle gängigen Modelleisenbahnhersteller sind in den letzten Jahren mindestens einmal in Konkurs gegangen», sagt Mall. Er selber ist vom Hobby zum Handel gekommen, weil ­seine Frau in Kloten den Plausch- Shop führt, einen Occasions­laden für Eisenbahnmodelle. «Ich glaube nicht, dass das Hobby ganz aussterben wird, aber es dümpelt einfach ein bisschen so dahin.»

Endlose Möglichkeiten

Es kann sein, dass es bei der Familie von Erwin Bertschi aus Volketswil nicht aussterben wird. Der Rentner ist nicht nur begeisterter Modellbausammler, er frönt dem Hobby jetzt mit seinem Schwiegersohn. «Leute in meinem Alter haben fast immer irgendwann einmal eine Eisenbahnanlage gehabt, und heute ist sie im Keller. Mit der Pensionierung habe ich dieses Hobby wiederentdeckt und aufleben lassen.» Mit seinem Schwiegersohn hat er extra dafür einen Überseecontainer gemietet und mit ihm die Anlage aus der Kindheit samt vielfältiger Landschaft und doppelstöckigen Gleisen an Stahlseilen wieder zusammengebaut. An der Börse holte er sich allerlei Kleinigkeiten, um die Kollektion noch detailgetreuer zu machen.

Zollinger und Braun hoffen, mit den Börsen auch den Nachwuchs etwas zu mobilisieren, auch wenn dieser heute andere Interessen hat. Dabei sei Modelleisenbahn ein faszinierendes Hobby mit modernen Techno­logien, sagt Zollinger: «Mit einer Dockstation kann man zum Beispiel über 200 Züge auf der gleichen Strecke laufen lassen und mit der Technologie sogar so weit ausbauen, dass man mit dem Handy in Italien die Eisenbahn zu Hause laufen lassen kann.»

(Zürcher Unterländer)