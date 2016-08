Motorradfahrer verletzt sich schwer

Ein 60-jähriger Töfffahrer zog sich am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr bei einem Selbstunfall in Eglisau so schwere Verletzungen zu, dass er mit der Rega ins Spital geflogen werden musste. Wie die Kantonspolizei Zürich in ihrer Mitteilung schreibt, war der Mann mit seinem Motorrad auf der Schaffhauserstrasse in Richtung Rafz unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen streifte er auf Höhe der katholischen Kirche den Randstein, verlor die Herrschaft über sein Motorrad und stürzte.

Ein Rettungsteam versorgte Schwerverletzten am Unfallort, später wurde er mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Wie die Polizei schreibt, musste die Schaffhauserstrasse während der Bergungs- und Aufräumarbeiten für rund drei Stunden gesperrt werden, die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (heb)