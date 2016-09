Nach intensiver Diskussion mehr Raum für die Schule bewilligt

Am Ende der Schulgemeindeversammlung vom Montagabend konnten die Verantwortlichen aufatmen. Nach rund eineinhalbstündiger Diskussion haben die 125 anwesenden Stimmberechtigten (1,4 Prozent) den Projektierungskredit von 255 000 Franken mit 70 Ja- zu 40 Nein-Stimmen gutgeheissen. Die Schulpflege kann somit einen Erweiterungsbau für die Schulanlage Alpenstrasse ausarbeiten, welcher anstelle der beiden bestehenden Gebäude an der Alpenstrasse 6 und 8 errichtet werden soll.Die beiden Gebäude sollen durch einen viergeschossigen Baukörper mit einem zusätzlichen Untergeschoss ersetzt werden. Das angedachte Raumprogramm umfasst vier Kindergärten und vier Klassenzimmer sowie einen Mittagstisch. Zudem sind Räumlichkeiten für Sonderpädagogik geplant, weil sich die Psychomotorik für die gesamte Schulanlage momentan noch in Mieträumen im Melchrüti-Quartier befindet. Ebenfalls im neuen Gebäude soll ein Mehrzweckraum für Schulkonferenzen und weitere Anlässe sowie im Untergeschoss eine Autogarage mit 12 Parkplätzen entstehen.

Rückweisungsantrag mit 47:67 Stimmen abgelehnt

Bereits im Vorfeld der Versammlung hatte Vanessa Mantei anegkündigt, dass sie einen Rückweisungsantrag stellen wird (Ausgabe vom 23. September). Gleich nach der Vorstellung des Geschäfts durch Schulpflegerin Daniela Rinderknecht war es die Walliseller Architektin, die sich als erste zu Wort meldete. «Verdichtung ist keine langfristige Lösung», meinte die zweifache Mutter. Für das angedachte Raumprogramm sei der Platz zu klein. Anstatt kleine Parzellen bis zum äussersten zu nutzen, sollte ein Gesamtentwicklungskonzept erarbeitet werden, worin der benötigte Schulruam genau ausgwiesen wird. Zudem soll die politische Gemeinde bei der Suche nach geeigneten Grundstücken Unterstützung bieten. Als alternative Standorte für neuen Schulraum schlägt Mantei die Schrebergärten neben der Schulanlage Alpenstrasse, das Areal des bestehenden Gemeindehauses oder die Coop-Bäckerei vor, die der Grossverteiler nach dem Umzug der Produktion nach Schafisheim bald nicht mehr benötigt.

Daniela Rinderknecht konterte das Argument der Platznot damit, dass die Primarschüler aus dem Ersatzbau die Pausenplätze des benachbarten Hauptschulhauses nutzen würden. «Für die vier Kindergärten wären noch immer rund 800 Quadratmeter Aussenfläche zum Spielen vorhanden.» Zudem würden nicht alle vier Klassen gleichzeitig Pause machen. In der Abstimmung wurde Manteis Rückweisungsantrag mit 47 Ja- zu 67 Nein-Stimmen abgelehnt.

Viele kritische Stimmen und einige Unentschlossene

Insgesamt bewegte das Geschäft die anwesenden Stimmbürger in zweierlei Hinsicht. Einerseits wurden Details bemängelt, wie die erwähnte knappe Berechnung der Aussenräume. Andrerseits hatten einige Mühe damit, dass die Schulpflege in jüngster Vergangenheit mehrmals Geschäfte vorlegte, die nicht den gesamten Bedarf an Schulraum berücksichtigt. So war die Rede von einer Salamitaktik. Auch wurde die Forderung laut, dass es für die Schulpflege allmählich an der Zeit sei, alle Optionen auf den Tisch zu legen.

Einige konnten sich so auch während der Diskussion nicht entscheiden, ob sie das vorgelegte Geschäft positiv oder negativ beurteilen sollen. «Was ist die Strategie der Schule? Und wo stellt die politische Gemeinde Raum zur Verfügung», wollte ein Besucher wissen. Weil in letzter Zeit «vermehrt geknorzt» wurde, solle man sich doch lieber eine halbes Jahr Zeit nehmen für eine Gesamtplanung.

Die Schulpflege wies zwar darauf hin, dass es sich beim vorgestellten Ersatzbau um eine Machbarkeitsstudie handelt und nicht um einen in allen Details festgelten projektierten Neubau. Dennoch lösten bereits die Eckdaten Kritik aus. So war zu hören, dass ein 14 Meter hohes Gebäude das Quartier verschandle. Einige machten sich bereits Gedanken zur Verkehrssituation. So wurde vorgeschlagen , dass die im Westen an die Parzelle grenzende Turnhallenstrasse aufgehoben werden sollte. Ausserdem könnte die Alpenstrasse, die als Begenungszone ausgeschildert ist, gänzlich für den Verkehr gesperrt werden.

Baukosten betragen gut 11 Millionen Franken

Die weiteren Schritte sehen nun vor, dass im August 2017 der Zuschlag für die Gesamtleistungssubmission erfolgen soll. Im November 2017 ist die Urnenabstimmung über den Baukredit geplant. Die Kosten für die Gesamtanlage werden auf etwas mehr als 11 Millionen Franken geschätzt. Bei einem reibunsglosen Ablauf ist der Baustart für Juli 2018 geplant, im August 2019 soll die Schulanlage den Betrieb aufnehmen. (Zürcher Unterländer)