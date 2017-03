Nachwuchssportler ausgezeichntet

Vier junge Sportler, zwei Frauen und zwei Männer, kamen am Donnerstagabend auf Einladung des Panathlon Club ins Restaurant Landessa in Bülach. Begleitet wurden sie von Eltern, Sportkameraden und Trainern. Die vier Teenager wurden für ihre hervorragenden Leistungen in ihrer jeweiligen sportlichen Disziplin geehrt.Die 16-jährige Lynn Genhart aus Wangen-Brüttisellen befindet sich als vielversprechende Kunstturnerin auf dem Weg an die Weltspitze.

Der zweite Preisträger, ebenfalls ein Kunstturner, ist der 18-jährige Henji Mboyo, geboren und aufgewachsen in Glattbrugg. Er brilliert auf dem Pferdpauschen und Barren und peilt ebenso die olympischen Wettbewerbe in Tokio an. Die Sportkletterin Andrea Kümin aus Winkel schrieb ihre Maturaarbeit zum Thema: Sportklettern an der persönlichen Leistungsgrenze.

Die 19-Jährige widmet sich der noch jungen Sportart Bouldern, was soviel heisst wie Klettern ohne Seil und ohne Gurt an Felswänden oder in Kletterhallen. Die Disziplin Sportklettern wird es in Japan an den olympischen Spielen zum ersten Mal geben . Darauf bereitet sich Kümin nun vor. Als vierter durfte schliesslich der 15-jährige Hürdenläufer Nahom Yirga den Check über tausend Franken entgegennehmen. Der Schüler aus Bassersdorf gilt als «ungeschliffenes Juwel» und darf auf eine Karriere als Leichtathlet hoffen.

In Aktion wurde jedes der vier jungen Sporttalente in einem Kurzfilm vorgestellt. Ihnen stehe eine internationale Karriere offen, wenn sie gesund bleiben, das Quentchen Glück haben und weiterhin hart arbeiten, würdigten die Laudatoren die sechs Ausgezeichneten.

Weg für Nahom Yirgaist noch nicht frei

Nahom Yirgas Lehrerin motivierte den Primarschüler am UBS Kids Cup, einem schweizweiten Wettbewerb für Schulkinder, mitzumachen. Der Junge glänzte durch hervorragende Leistungen und wurde entdeckt. Vor drei Jahren wechselte Nahom zum Turnverein Kloten-Leichtathletik, wo er heute gezielt gefördert wird.

Der Teenager hat einerseits sportliche Erfolge vorzuweisen und steckt dennoch in einer schwierigen Lage. Der Sekschüler kam vor sechs Jahren zusammen mit seiner Mutter aus Äthiopien in die Schweiz und beantragte Asyl. Dieses Verfahren ist noch hängig, deshalb kann Nahom, solange kein Entscheid gefallen ist, nur an nationalen Wettbewerben teilnehmen. An internationale Wettkämpfe im Ausland darf er nicht reisen. Doch statt den Kopf hängen zu lassen, arbeitet Nahom unbeirrt für die Schule und an seiner sportlichen Karriere.

Für die Preisverleihung hat sich der grossgewachsene Nahom Yirga extra «in Schale geworfen». Über den grosszügigen Scheck freute er sich: «Das Preisgeld kann ich gut für neue Laufschuhe brauchen», sagte er in seiner kurzen Dankesrede, die er an seine Mutter, die Schule in Bassersdorf, die Behörden, den TV Kloten-Leichathletik und selbstverständlich an seinen Förderer Kurt Altorfer richtete.

Von ehemaligem Zehnkämpfer vorgeschlagen

In seiner Laudatio würdigte Altorfer den jungen Mann als hochtalentierten Sportler und vergass nicht zu erwähnen, wie gut sich Nahom in die Gesellschaft integriert hat. «Nahom besuchte vor drei Jahren den Kurs ‹1418 Coach› des kantonalen Sportamtes und kann seither als Hilfsleiter eingesetzt werden», sagte Altorfer. Er selber ist ehemaliger Zehnkämpfer und schlug Nahom für den Preis vor.

Nach Abschluss der Sekundarschule möchte Nahom die Fachmittelschule besuchen, danach die pädagogische Hochschule. «Mein Fernziel ist, als Lehrer für Sport und Geschichte zu arbeiten. Ich hoffe, dass ich diesen Traum verwirklichen kann», sagte der Preisgewinner.

(Zürcher Unterländer)