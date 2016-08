Nebelschwaden in der Hitzewelle

Derzeit erlebt die Region die längste und markanteste Hitzewelle dieses ansonsten eher regnerischen Sommers. Am Donnerstag waren die Temperaturen im Grossraum Zürich verbreitet auf knapp 30 Grad angestiegen. Am Freitag soll es sogar noch etwas heisser werden. Auch das Wochenende verspricht Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad.

So gar nicht ins Bild passte da der Anblick, der sich vielen Bewohnern des Zürcher Unterlandes heute Morgen bot: Sie erwachten nämlich unter einer dicken Nebelsuppe. Fast schon herbstlich mutete die Stimmung vielerorts an, zum Beispiel in Bülach.

Eine markante Hitzewelle und Nebel. Wie passt das zusammen?

Gemäss Cédric Sütterlin, Meteorologe von Meteonews, sind die Nebelschwaden im Unterland ein erster Gruss des nahenden Herbstes. «Die Nächte dauern im Vergleich zu Anfang Juli mittlerweile etwa 2,5 Stunden länger», erklärt er. Da derzeit keine Wolken die nächtliche Abstrahlung behindern, kann die Luft am Boden bis am frühen Morgen stark auskühlen. In den prädestinierten Tief- und Muldenlagen – zum Beispiel entlang von Flüssen, über dem Bodensee oder eben dem Zürcher Unterland – sinkt die Temperatur bis zum Taupunkt. Wenn dann noch genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, bildet sich Nebel.

Dünne Nebelschicht unten, Tropennacht oben

Die Nebelschicht über dem Unterland war heute Morgen allerdings nicht sehr ausgeprägt. «Sie war vielleicht 50 bis 100 Meter dick», sagt Sütterlin. Bereits in leicht erhöhten Lagen war von Nebel und Abkühlung hingegen wenig zu spüren. Auf der Lägern (858 Meter über Meer) blieb das Thermometer gemäss Meteonews am frühen Morgen bei 21,5 Grad stehen. Damit gab es dort sogar eine Tropennacht. Eine Tropennacht ist dann erreicht, wenn die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad sinkt.

Die kommenden zwei Tage bieten gemäss Cédric Sütterlin übrigens wieder ähnliche Verhältnisse. Es ist also gut möglich, dass die Unterländer am Samstagmorgen erneut unter einer Nebelschicht aufwachen. Aber immerhin: Der Nebel verschwindet jeweils genauso schnell wieder, wie er gekommen ist. (zuonline.ch)