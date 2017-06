Neue Feuerstelle lädt zum Grillieren ein

Die Aussicht auf die umliegenden Wiesen und Felder und auf die Stadt entspannt jeden Wanderer, vor allem ab heute, wo die neu gestaltete Feuerstelle oberhalb von Bülach zum Verweilen einlädt. Im Auftrag des Kiwanis-Club Bülach schuf der Künstler Peter Bernhardsgrüter aus Hohentannen die imposante Feuerkugel, auf dessen Rost allerlei Mitgebrachtes grilliert werden kann.

Der grosse, runde Holztisch und die rund um den Tisch angeordneten Bänke, welche Platz für gut 12 Personen bieten, wurden von Markus Fehr vom Berg am Irchel gezimmert und die Kiwanis-Clubmitglieder investierten noch rund 200 Arbeitsstunden für die Umgebungsgestaltung.

Auch für Brennholz gesorgt

Eingeweiht wurde die Feuerstelle mit einem Grill-Abend durch rund 45 Kiwanis-Clubmitglieder und geladene Gäste, darunter auch Stadtpräsident Mark Eberli, der sich für dieses tolle Geschenk an die Bülacher Bevölkerung herzlich bedankte.

Die am Waldrand gelegene Feuerstelle ist zu Fuss gut zu erreichen und die Verantwortlichen hoffen nun auf rege Nutzung nicht nur der Feuerstelle, sondern auch des Abfallhais, damit der Güsel in diesem und nicht in der Heuwiese von Bauer Ueli Kern landet. Damit für die Ausflügler immer genügend Holz zum Grillieren bereitsteht, wird der Bülacher Forst für den Holznachschub besorgt sein. Bis die gestutzten Äste wieder Schatten spenden werden, wird es zwar noch etwas dauern, was einer gemütlichen Grillstimmung aber keineswegs im Wege steht.

(Zürcher Unterländer)