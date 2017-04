Neuer Druck auf Energiestadt-Label –wie lange ist Kloten noch dabei?

Dicke Luft am Flughafen. Aber nicht etwa Kerosindämpfe sorgen bei den lokalen Parlamentsabgeordneten für Unmut, sondern das Festhalten am Ener­giestadt-Label der Stadtregierung. Einer der lautesten Kriti­ker ist der Freisinnige Peter Nabholz. «Ich bin schon etwas ­genervt», meint er und begründet es wie folgt.

«Ungeachtet der wieder­holten, inhaltlich klaren Beschlüsse des Stadtparlamentes als Volksvertretung ruft der Stadtrat unter dem Titel Energiefonds ein neues Förderinstrument ins Leben.» Zudem ärgert sich Nabholz, dass die Stadtregierung auch noch die Energiestadtkommission damit beauftragt hat, einen Vorschlag für die Verwendung der finanziellen Mittel aus der Rückverteilung der CO2-Abgabe auszuarbeiten.

Am liebsten hätten der FDP-Gemeinderat und seine Mitstreiter aus der SVP und EDU jedoch, dass die Stadtregierung sich ganz aus dem Sektor der staatlich subventionierten Ener­gie­för­­dermassnahmen verabschieden würde und Kloten gar keine solchen Kosten mehr entstünden.

«Kann doch nicht sein»

Die gesamte Ratsrechte hat zuletzt eine Interpellation von Nabholz an den Stadtrat unter­zeich­net. Er selber wird die Anfrage an der nächsten Parlamentssitzung vorbringen und begründen. Schon jetzt sagt er: «Es kann doch nicht sein, dass das Parlament klar aufzeigt, dass es keine Ausgaben für Energielabels und Förderprogramme tätigen will, Budgetposten streicht und der Stadtrat sich am Ende doch dar­über hinwegsetzt.»

Besonders wütend macht Nabholz, dass im Stadthaus anscheinend keine Einsicht herrscht, obwohl seine bürgerliche Allianz zuletzt gezielt 50 000 Franken für die erneute Zerti­fizierung Klotens als Energiestadt sowie 150 000 Franken für ein Energieförderprogramm ge­stri­chen hatte. «In der Gemeindeordnung steht, dass das Parlament die Budgethoheit hat.»

Schon zu Beginn der Legislatur setzte das Parlament durch, dass Hinweise zu «Energiestadt» und «Entwicklung in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft» aus den strategischen Leitlinien der Flug­hafen­stadt entfernt wurden. Und auch die Umsetzung eines Mobilitätskonzepts für die Stadtverwaltung wurde abgelehnt. Nun will Nabholz Antworten vom Stadtrat, denn «so gehts nicht weiter», meint er.

Galgenfrist fürs Label

Seitens Exe­ku­tive gibt man sich gelassen. Stadträtin Priska Seiler Graf (SP) kann und will vor der Parlamentssitzung nicht auf die Anfrage eingehen. Sie betont ledig­lich, dass der Stadtrat eine eigenständige Behörde sei, die auch mit Budgetkompetenzen ausgestattet sei. «Betreffend Erneue­rung des Energiestadt-Labels haben wir noch ein Jahr Aufschub erhalten.»

Ob Kloten das Label aber ohne entsprechende Energiefördermassnahmen erreicht, ist fraglich. Der Verlust des Labels wäre nach Ansicht der Stadträtin ein enormer Image-verlust. Und von sich aus das Label bewusst gekündigt habe ihres Wissens noch keine Gemeinde in der Schweiz. (Zürcher Unterländer)