Neues Parking-Regime macht kreativ

Der Flughafen hat in den letzten Jahren viel in die neuen Vorfahrten investiert und damit die selbst gesteckten Ziele erreicht: Die Strassen vor dem Ankunfts­bereich unten und dem Check-in im oberen Stock sind nun aufgeräumter, ansprechender gestaltet und vor allem leerer. Die vor einigen Jahren noch üblichen Rückstaus bis auf die Autobahn gibt es trotz Circle-Baustelle heute nicht mehr. Die Taxifahrer können damit ohne Verzögerung zu ihren Standplätzen geraten, das Chaos ist behoben. Und dieses war früher zum Teil monströs, als die Vorfahrten gratis waren und Abholer, aber auch Shoppingbesucher ihre Autos teilweise nebeneinander parkierten, sodass weitere Fahrzeuge kaum mehr durchfahren konnten. Die daraus folgenden Hupkonzerte sind nun passé.

Bund macht ÖV-Auflagen

Mit ein Grund dafür ist der Preis für den nun mit Schranken versehenen Abholbereich. Pro 15 Minuten sind pauschal fünf Franken fällig, ab der ersten Minute. Wer nach drei Minuten wieder rausfährt, muss genauso fünf Franken zahlen wie jene, welche die 15 Minuten voll ausreizen. Wer sein Ticket erst nach 16 Minuten entwertet, zahlt bereits zehn Franken. Der Flughafen begründete die Tarifstruktur unter anderem auch mit dem Modalsplit. Er hat vom Bund die Aufgabe erhalten, dass mindestens 42 Prozent der Besucher die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen müssen. Mit dem Auto an den Flughafen zu fahren, darf also gar nicht so günstig und attraktiv sein, wie sich das viele Autofahrer wünschten, sonst würde der Flughafen seine Auflagen verfehlen. Wucher, lauteten trotzdem viele Kommentare zu den Vorfahrttarifen. Mittlerweile haben sich die Meinungen aber beruhigt, sagt Mike Mena, Chef Products Services & Parking. «Das Parkregime wird jetzt akzeptiert.» Für Abholer, die bereit seien, etwas mehr zu zahlen, sei die Situation nun angenehmer. Die meisten würden aber ins Parkhaus gehen, was gemütlicher sei. Und günstiger: 2 Franken bis 15 Minuten. Für fünf Franken kann im Parkhaus bis zu 45 Minuten parkiert werden, also 30 Minuten länger als auf der Vorfahrt. Nochmals andere Tarife gelten in der «Drop-off»-Zone auf der oberen Vorfahrt. Die ersten fünf Minuten sind dort kostenlos. Wer also nur durchfährt und das Ticket bei der Ausfahrtsschranke nach spätestens 4 Minuten und 59 Sekunden einsteckt, muss nichts bezahlen. Danach kostet jede Minute einen Franken.

Abholen in der Abladezone

Die Gratisdurchfahrzeit machen sich nun einige Passagiere und Abholer zunutze. Wer die Abladezone durchfährt, sieht nämlich auch viele Menschen mit Koffern bereitstehen. Immer wieder fährt ein Auto heran, hält, es gibt eine kurze Begrüssung, der Koffer wird verstaut und nach zwei Minuten sind Abholer und Passagier wieder weg – gratis. «Das ist okay, das kann man so machen», sagt Mena dazu. Die Idee des Flughafens sei das zwar nicht gewesen, aber gerade Leute aus der Flughafenregion würden dies so handhaben. Für diese ist es nämlich möglich, beim Gepäckband eine kurze Nachricht an den Abholer zu schreiben oder anzurufen, sodass man sich dann auf der oberen Vorfahrt treffen kann. Gemütlich sei das natürlich nicht, sagt Mena, der Passagier müsse dazu zuerst den Lift nach oben nehmen und unter Umständen länger draussen warten. Aus diesem Grund habe man die Vorfahrten auch mit den entsprechenden Minutenpreisen konzipiert. Das Abladen sei besser planbar, man weiss genau, wann der Flug ist, und bringt den Passagier beispielsweise zwei Stunden vorher zum Check-in. Bei der Ankunft sei das weniger gut planbar. Wird ein Passagier vom Zoll kontrolliert, dauert es länger, bis er abgeholt werden kann. Wer hingegen das Parkhaus benutzt, kann auch gleich noch etwas einkaufen, weil man ja sowieso bereits zahlen muss, dies ein psychologischer Nebeneffekt mit positiven Auswirkungen für den Flughafen. Und für den Passagier, denn wer für 60 Franken konsumiert, zahlt nur noch drei Franken für bis zu drei Stunden Parkieren. Ein gutes Mittel, um bei einem gewöhnlichen Einkauf die 60-Franken-Marke zu erreichen, sind übrigens Abfallsäcke: Eine Rolle 35-Liter-Unterlandsäcke schlägt mit 16.50 Franken zu Buche und hat kein Ablaufdatum.

Parkieren, ohne zu zahlen

Oder man hält sich an den ZU-Tipp, wie früher bereits verraten: Im P3-Shopping, in der untersten Etage, ist das Parkieren für 15 Minuten gratis. Wer sein Ticket also nach 14 Minuten in den Kassenautomaten steckt, kommt ohne Bezahlung davon und hat danach nochmals eine Viertelstunde, um aus dem Parkhaus zu fahren. Das gilt übrigens leicht abgeändert für viele Parkhäuser der Region. Dort darf das Ticket aber keinesfalls in den Automaten gesteckt werden, weil dieser sofort Geld sehen will. Wer aber nach spätestens 15 Minuten wieder aus dem Parkhaus fährt, ohne das Ticket zu entwerten, der profitiert von der Kulanzregelung. Diese ist in Kraft, damit Autofahrer, die ins falsche Parkhaus gefahren sind oder keinen Parkplatz gefunden haben, gratis wieder rausfahren können. Wer nur kurz in die Apotheke muss oder einen Liter Milch braucht, dem genügen diese 15 Minuten meist. Und im Einkaufscenter Bülach Süd kann man mit diesem Trick sogar bis zu 30 Minuten gratis parkieren. Auf die Spitze treibt der Coop-Megastore in Bachenbülach das Gratisparkieren seit einigen Wochen, indem die Ausfahrtsschranken immer offen stehen. «Ausfahrt offen, wir danken für Ihr Verständnis», steht seither an den Kassenautomaten und die Vermutung liegt nahe, dass sich nur wenige Konsumenten darüber beklagen werden. Am Flughafen hat an Ostern übrigens Hochbetrieb geherrscht und die Parkhäuser 1 bis 3 waren praktisch voll. Die wirklich betriebsame Zeit folgt aber erst noch, die meisten Passagiere verzeichnet der Flughafen nämlich im Hochsommer und in den Herbstferien.

