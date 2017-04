Ostereiersuche auf den Bäumen

Für das Osterwochenende ist alles parat im Seilpark Kloten. Ostersonntag und –montag werden viele laminierte Ostereier-Abbildungen als zusätzlicher Anreiz auf den verschiedenen Parcours versteckt sein. Am Ende können die Besucherinnen und Besucher die Eier dann als Lohn für die Kletterei gegen echte Schokolade eintauschen. Das gute Wetter hat schon in den letzten Wochen für einen Ansturm auf die Anlage gesorgt, die seit anfangs April offen ist. An Ostern rechnet Susanne Knoblauch, Geschäftsführerin und Inhaberin, trotz leicht schlechteren Wetterprognosen wieder mit zahlreichen Gästen. Der Seilpark Kloten befindet sich immer noch in einer Wachstumsphase. Dies in einer Zeit, in der ähnliche Parks in der Schweiz schliessen. «Ich will nicht möglichst rasch immer mehr wachsen. sondern mit guter Qualität überzeugen», sagt Susanne Knoblauch, Geschäftsführerin und Inhaberin des Seilparks.

Erfolgsrezept Leidenschaft

Sie kümmere sich mit Passion, mit Leidenschaft um die Anlage und auch um ihr Team, erläutert Knoblauch ihr Erfolgsrezept. Es brauche neue Entwicklungen und ein Dranbleiben. Diese Saison will sie aber vor allem die Neuerungen vom letzten Jahr festigen. Bereits bewährt hat sich das neue Zelt, das Schutz vor Sonne, wie auch vor etwas Wind und garstigerem Wetter bietet. Bei der Bewältigung der grossen Besucherzahlen in den letzten Wochen habe es auch sehr geholfen, dass sie mittlerweile auf viele erfahrene Mitarbeitende zählen kann, die schon mehrere Saisons im Team sind.

Vision Tiere im Wald

Die neu eingeführten Zusatzangebote wie Bogenschiessen, Grillieren und Gruppenanlässe sind im letzten Jahr gut angekommen. Einzig das IPad-Outdoor-Game ist noch nicht so bekannt und wurde weniger genutzt. Neu bei den Parcours anzutreffen sind als Dekoration Holztiere, die Thomas Jud aus Mols zum 5-jährigen Bestehen im letzten Jahr geschnitzt hat. „Gehege mit richtige Tiere im Wald zu haben wäre noch so ein Traum von mir“, äussert sich Susanne Knoblauch zu den Zukunftsplänen. Vorher aber widmet sie sich momentan intensiv ihrer Ausbildung zur Sportmanagerin, bei der sie sich neue Impulse holen will.

Pflege im Detail

Es steckt viel Arbeit dahinter, den Seilpark gepflegt und in gutem Zustand zu halten, da alles Material dem Wetter ausgesetzt ist. «Das ist ein Aufwand, der gerne unterschätzt wird und permanent betrieben werden muss», erklärt Knoblauch. Im Winter werden die farbigen Holzteile demontiert, abgeschliffen, neu gestrichen. Zum Saisonstart müssen auch die Sicherungen revidiert und neu justiert werden.

Und für diejenigen, die sich noch nicht in die Höhe getrauen, empfiehlt die Seilpark-Leiterin das neue Angebot zur Überwindung von Höhenangst. Auf dem Rückweg vom Fototermin kommt denn auch eine Teilnehmerin eines solchen Trainings auf Susanne Knoblauch zu und meint begeistert: «Bisher habe ich meiner Familie nur zugeschaut. Nächstes Mal mache ich einen ganzen Parcours.»



Öffnungszeiten Der Seilpark Kloten ist über Ostern wie folgt offen: Samstag bis Montag 11 bis 17 Uhr

Ostereiersuche Sonntag / Montag, 16. und 17. April

Schulferien 15.4. bis 30.4. täglich von 11 bis 17 Uhr (Zürcher Unterländer)