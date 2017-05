Parlament sagt Ja zum Verwaltungsgebäude

In seiner Sitzung von gestern Montagabend hat das Bülacher Stadtparlament einem Kredit über 28 Millionen Franken für das geplante Zentrale Verwaltungsgebäude Sechtbach (ZVG) zugestimmt. Das Stimmenverhältnis betrug 26 zu 0, bei 2 Enthaltungen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen; abschliessend über den Bau entscheiden wird das Bülacher Stimmvolk am 24. September an der Urne.

Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs hatten Stadtrat und Verwaltung Ende 2016 der Öffentlichkeit präsentiert. Bereits 2014 stimmten die Bülacher über den Standort ab – und zogen die Variante Sechtbach (heutige Tennisplätze bei der Stadthalle) dem stadträt­lichen Vorschlag des Hertiquartiers beim Bahnhof vor. (Zürcher Unterländer)