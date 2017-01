Passagiere geben am Flughafen weniger Geld aus

World Economic Forum 2017 in Davos

Am Dienstag beginnt das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik werden mit Privatflugzeugen an­reisen und die Spotterherzen ­erfreuen. Am Montag sind bis zu 200 zusätzliche Flugbewegungen geplant. Gesamthaft rechnet der Flughafen von Montag bis Samstag mit etwa 1000 zusätzlichen Starts und Landungen zum normalen Flugbetrieb gerechnet, womit an einzelnen Tagen Spitzenwerte von 800 Flug­bewegungen möglich sind. red