Pfadfinder übten sich im Retten der Welt

Als Agenten verkleidet, begrüssten die Leiter die neugierigen Kinder am Samstag in Bülach zum Pfaditag. Sofort lag eine Spur von Abenteuer in der Luft, und vier Gruppen zogen los, um die verlorenen Teile einer Festplatte zu retten. Während die Neulinge – von den 60 anwesenden Kindern schnupperten deren 20 erstmals Pfadiluft – etwas unsicher der Leiterin folgten, zogen die älteren Pfadis selbstständig los. Mit einer Karte ausgerüstet, mussten sie ihren Weg selber finden.Rund 350 Pfadfindergruppen legten sich am Samstag im ganzen Land ins Zeug, um den schnuppernden Kindern die Pfadi näherzubringen (siehe Kasten); Bülach bildete da keine Ausnahme: Mit jedem Schritt drangen die Kinder tiefer in die Fantasiewelt der Agenten ein. Die Mädchen und Buben mussten den richtigen Weg durch ein «Bombenfeld» finden und fanden beim Büchsenwerfen dann endlich das erste Teilchen der Festplatte. In einem «Laserlabyrinth» aus straff gespannten roten Fäden mussten alle Kinder mitten im Wald beweisen, wie geschickt sie sich bewegen können. «Die Spiele gefallen mir, aber am besten fand ich es, die lange Treppe im Wald hinaufzusteigen», sagte der siebenjährige Rouven, der das erste Mal Pfadfinderluft schnupperte.

Hoffen auf ein Wiedersehen

Nach 90 Minuten war es geschafft: Die Gruppen hatten alle Teile der Festplatte gesammelt, was am Lagerfeuer gefeiert wurde. Bald waren die ersten Schlangenbrote bereit zum Verzehr. Der sechsjährige Adrian knabberte das Brot direkt vom Stock ab. «Es ist noch nicht ganz fertig gebacken. Aber das ist das Beste, was wir heute gemacht haben.» Die Frage, ob er denn noch mal in die Pfadi kommen wolle, bejahte er mit einem Nicken.

Nach zwei Stunden war der Spass vorbei und das Leiterteam übergab die Kinder wieder in die Obhut der Eltern. Leiterin Selina Mehr alias Nuria hofft, dass viele wiederkommen. «Der Pfaditag ist für uns zwar ein Stress», sagte die 23-Jährige. «Aber wenn es uns gelingt, die Kinder zu begeistern, bin ich zufrieden.» Für die Leiterin ist es wichtig, den Kindern das weiterzugeben, was ihr die Pfadi als Kind bedeutete: die Natur erfahren, Freunde finden, als Gruppe funktionieren – und einmal in der Woche ohne Erwachsene wild sein. (Zürcher Unterländer)